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16 липня 2023, 13:10 Читать на русском

Активність користувачів Threads почала знижуватися

За даними SensorTower і SimilarWeb, у конкурента Twitter від Meta, соцмережі Threads, почала зменшуватись кількість щоденних активних користувачів і час, витрачений на додаток. Як повідомляє CNBC, деякі показники просіли вже на 50%. Проте акції Meta досі зростають, пише ain.ua.

За даними SensorTower і SimilarWeb, у конкурента Twitter від Meta, соцмережі Threads, почала зменшуватись кількість щоденних активних користувачів і час, витрачений на додаток.

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Падіння активності

Threads запустився 6 липня і всього за перші 7 годин роботи нова соцмережа змогла отримати понад 10 млн нових користувачів. Менш ніж за добу після запуску клон Twitter залучив 30 млн користувачів, а станом на 9 липня (всього через три доби після запуску) аудиторія нового сервісу змогла сягнути 100 млн.

Але, згідно з даними Sensor Tower і Similarweb, сервіс вже почав спостерігати деякий спад у зростанні та залученні. Уже 11 та 12 липня кількість щоденних активних користувачів платформи знизилася приблизно на 20%, а час, витрачений в соціальній мережі, зменшився на 50% (з 20 до 10 хвилин).

«Ці ранні падіння активності свідчать про те, що, попри галас під час запуску, Threads все одно буде важко звільнити простір у рутині більшості користувачів. Підтримка Meta та інтеграція з Instagram, ймовірно, забезпечать Threads набагато більший наплив, ніж іншим сервіси, але їй знадобиться більш переконлива пропозиція, ніж просто «Twitter, але без Ілона Маска», — переконані в Sensor Tower.

Читайте:Threads перетнув позначку у 100 мільйонів користувачів, перевершивши за темпами росту ChatGPT

Дані компанії Similarweb, що займається цифровими даними й аналітикою, показали подібні тенденції. У Threads спостерігалося падіння більш ніж на 25% щоденних активних користувачів між піком 7 липня та падінням 10 числа.

Дані Similarweb також свідчать про те, що час використання скоротився більш ніж вдвічі, причому середній час, який користувачі США проводили в додатку, знизився з приблизно 20 хвилин 6 липня до трохи більше 8 хвилин 10 липня.

Читайте також: «Той самий Twitter, але без Маска»: як працює і розвиватиметься новий Threads

Попри такі показники, акції Meta продовжують зростати. Хоча, можливо, нові метрики ще просто не дісталися інвесторів, які продовжують вірити в успіх нової соціальної мережі, що має стати «вбивцею Twitter».

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Pablito
Pablito
16 липня 2023, 16:21
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Абсолютно неприйнятна прокацапська модерація. Використовувати це сміття не бачу жодного сенсу.
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