В обхід санкцій: як Китай таємно озброює російських окупантів

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

25 липня 2023, 8:31 Читать на русском

В обхід санкцій: як Китай таємно озброює російських окупантів

Схоже, Пекін знайшов лазівку у західних санкціях і таємно надсилає до росії достатньо спорядження для оснащення її армії. Що і в якій кількості Китай постачає країні-агресору та чим це прикриває, дослідив Politico. «Мінфін» публікує головне.

Схоже, Пекін знайшов лазівку у західних санкціях і таємно надсилає до росії достатньо спорядження для оснащення її армії.

Сумнівна нейтральність

Згідно із митними документами, які потрапили до рук POLITICO, російські покупці задекларували замовлення на сотні тисяч бронежилетів і шоломів виробництва китайської компанії Shanghai H Win.

Ці та інші схожі документи свідчать про те, що, незважаючи на заклики Пекіна до миру, країна забезпечує Росію корисними для армії товарами, які допомагають Москві у війні в Україні. Йдеться про захисне спорядження для військових, безпілотники і теплові оптичні приціли.

Продаж таких товарів подвійного призначення, тобто тих, які можна використовувати в цивільній і військовій сфері, дають західним урядам, які не хочуть сваритися із Китаєм, можливість прийнятного виправдання.

Згідно із отриманими даними, експорт товарів подвійного призначення з Китаю в Україну різко впав, в той час як до Росії він стрімко виріс.

Лише цього року Росія імпортувала китайських дронів на $100 млн, що в 30 разів більше, ніж імпортувала Україна. Експорт китайської кераміки, яку використовують у захисному спорядженні, до країни-агресора підскочив на 69% до понад $225 млн, а в Україну впав на 61% до якихось $5 млн.

Гелена Легарда, провідна аналітикиня з питань Китаю в берлінському аналітичному центрі MERICS, каже, що ці дані свідчать про підтримку Китаєм Росії у її війні, незважаючи на спроби Пекіну виставити себе нейтральною країною. Вона не вважає, що ЄС погодиться накласти санкції на Китай через його постачання Москві великої кількості товарів подвійного призначення.

Читайте також: Китай погрожує залишити США та Європу без сировини для мікрочипів: як на цьому заробити

Через кого йдуть закупівлі

Завдяки пошукам у відповідних базах даних, у які можуть зайти всі, хто має доступ до російського інтернету, Politico знайшов покупців китайських товарів подвійного призначення.

Одним із них є компанія «Силва», штаб-квартира якої знаходить в Бурятії. Вона замовила у Shanghai H Win по 100 тис. куленепробивних жилетів і шоломів.

Згідно із розслідуванням видання, все вказує на те, що це підставна компанія: вона була заснована лише у вересні, у 2022-му у неї не було жодного виторгу, за вказаною адресою Google Street View показує занедбаний житловий будинок, а усі спроби зателефонувати чи написати в компанію не дали результатів.

Ще одна компанія під назвою «Рика» задекларувала у березні дещо менші поставки захисного обладнання від Shanghai H Win. А у січні компанія отримала шоломи від китайської Deekon Shanghai, у якої спільна адреса із Shanghai H Win. Виявилося, що це афілійовані компанії.

Представниця «Рика» заявила, що вони купують в Росії, а не Китаї, але в таке важко віриться: огляд митних декларацій показав, що компанія отримала з Китаю понад 220 вантажів термовізійної техніки і захисного обладнання на $11 млн від початку повномасштабної війни в Україні.

Є ще російська «Легиттелеком», московська фрахтувальна компанія, яка купила 100 тис. шоломів і 100 тис. комплектів форми у Deekon Shanghai, про що свідчать митні звіти від 24 листопада минулого року.

Та значно більшим гравцем цієї сфери є «Позитрон», ростовська компанія Євгена Пригожина, очільника ПВК «Вагнер». Як свідчать митні дані, його компанія купила на понад $60 млн «страйкбольні шоломи», «різноманітну кераміку» та інші товари у китайської фірми KRNatural у листопаді і грудні 2022-го.

Крім того, декларації про відповідність між жовтнем і груднем 2022-го, які надала компанія, показують, що «Позитрон» придбала дрони у китайської міжнародної фірми SZ DJI Technology минулого грудня. Точна кількість невідома, але зазначені моделі (Mavic 2 і Mini 2) використовуються на полях бою в Україні.

Експерти зазначають, що декларувати товари так, щоб вони здавалися «цивільними», хоч вони призначаються для війни, — це дуже поширена практика. Хто ж подумає, що «страйкбольні шоломи» використають на війні, а не у невинній грі із фарбою.

Хай там як, а війна пішла на користь «Позитрон»: заснована лише у березні 2021-го, вже у 2022-му її виторг злетів з 31 млн руб. (близько $400 тис.) до 20 млрд руб. (майже $300 млн). Про це свідчать фінансові звіти компанії.

Генеральний директор «Позитрон» Андрій Вітковський заперечує імпорт дронів і подібних продуктів із КНР, адже вони спеціалізуються «на споживчих товарах, спортивних і текстильних», тобто «виключно мирних продуктах».

Не дивно, що російська компанія заперечує торгівлю, яка може привернути до неї увагу західної влади. Після того як у березні POLITICO повідомив, що компанія «Техкрим» імпортує з Китаю бойові рушниці, декларуючи їх як «мисливські рушниці», на фірму наклали санкції Штати. За словами санкційного експерта, «Позитрон» вже потрапив на радари Заходу.

Дрони — гуртом і в роздріб

У постачанні дронів з Китаю росіяни покладаються на велику кількість малих замовлень різних покупців — як компаній, так і окремих осіб. Окрім Pozitron, Politico визначив «Гигантшину», «Воздух» і «Небесная механика» як покупців дронів від китайської компанії DJI. Остання до війни була офіційним дистрибʼютором цих дронів у Росії.

Речник DJI у коментарі POLITICO повідомив, що від 26 квітня 2022-го вони припинили операції в Росії і Україні. Він стверджує, що всі дрони, які потрапили у ці країни після зазначеної дати, прийшли з третіх країн, а це вони контролювати не можуть.

Хай там як, а пошук у базі ImportGenius показав, що китайська компанія Iflight продовжує постачати дрони DJI «Небесній механіці» через гонконгську компанію Lotos. Останній вантаж було доставлено 10 жовтня.

Читайте також: Як Китай скуповує світові автобренди і виробництво

Треба політична воля, але її бракує

Двозначність, що повʼязана із товарами подвійного призначення, а також усвідомлення того, що їх виробляють переважно у Китаї, вказують на те, що навряд Захід щось стане із цим робити. Росія про це знає і користується такою лазівкою для закупівлі західних технологій через КНР.

Згідно із нещодавнім аналізом Київської школи економіки, понад 60% імпортованих важливих компонентів російської зброї, яку знаходили на полях бою, виробляють американські компанії.

Під час візиту американського держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіну минулого місяця тамтешні чиновники запевнили американську делегацію, що країна «не надає і не буде надавати летальну допомогу Росії для використання в Україні». Блінкен все ж попросив Пекін бути на сторожі постачань технологій, які Росія може застосувати проти України.

Постачання китайських товарів подвійного призначення в Росії викликає традиційне занепокоєння і у Франції. Емманюель Бонн, головний дипломатичний радник французького президента, на запитання про постачання Китаєм зброї Росії сказав таке: «Це не зовсім військове обладнання…на скільки нам відомо, вони [Китай] не постачають великі обсяги товарів військового призначення в Росію, але треба, щоб вони зовсім не постачали нічого такого».

Але Захід мало чим може зарадити у цій ситуації. Лише Сполучені Штати завдяки забороні доларових транзакцій під час продажу товарів подвійного призначення в Росію можуть якось вплинути на проблему.

А через невелику поширеність євро Євросоюз нічого подібного зробити не може. Та й не надто хоче. В останньому пакеті санкцій ЄС мало бути сім китайських компаній, яким забороняється торгівля із блоком. Та після лобіювання з боку Пекіну Брюссель прибрав зі списку чотири компанії.

Еліна Рибакова, одна з авторок звіту Київської школи економіки, закликає виробників товарів подвійного призначення більш відповідально ставитися до відслідковування кінцевого отримувача їхніх продуктів.

Потрібно щось на зразок обовʼязкових умов, які регулятори поставили банкам після фінансової кризи 2008-го, згідно із якими фінустанови повинні відслідковувати операції із відмивання грошей і запобігати їм.

Рибакова пропонує створити таку ж інфраструктуру для компаній і запровадити серйозні штрафи за порушення. Максим Миронов, експерт із санкцій і викладач фінансів, вважає, що Заходу бракує політичної волі спрямувати санкції проти Пекіну. «Чи достатньо сильно політики хочуть накласти санкції на Китай? Ні», — каже Миронов.

«Китай дає всім зрозуміти, що вони звісно можуть спробувати [щось зробити], та йому байдуже, — додає Миронов. — А ЄС своїми діями показує, що якщо йому [Китаю] це [санкції] не подобається, ЄС не буде йти проти Китаю. Якщо Китай це помітить, то продовжить діяти у власних інтересах».

Єврокомісія, Національна рада безпеки США і Китайська місія в ЄС не відповіли на прохання про коментар до цієї статті.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 10

+
+43
gorobezus
gorobezus
25 липня 2023, 9:56
#
Во-первых не стоит забывать высказывание классиков о 200 процентах прибыли.
Во-вторых у США в военной доктрине прописано соперничество с Китаем, и экономически они их не первый год душат. Поэтому китайцы будут дружить со всеми кто противостоит США.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 липня 2023, 10:14
#
А де ту доктрину можна переглянути? Чи вам особисто АНБ інсайти відправляє? =)
+
+24
gorobezus
gorobezus
25 липня 2023, 10:37
#
Кто вводил санкции против Huawei? Напомнить? Или ограничивал поставки оборудования и технологий? Торговые войны организовывал?
А нас они тоже не особо любят — про сделку с зерном времен Яныка и Мотор-Сич недавно напомнить, да?
У Китая есть свои собственные интересы, и он их блюдет. В его интересах ослабление США, поэтому он будет делать все для этого.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
25 липня 2023, 10:59
#
Китай нам и Мотор Сич не забыл , и не забыл , что Украина полностью поддерживает США , которые однозначно не хотят отдавать Китаю Тайвань . А для Китая ответ на вопрос «чей Тайвань» - главный маркер. А помнится в теме про «зерновой коридор» находились наивные глупцы, которые почему-то были уверены, что Китай придет со своим флотом в чёрное море «убеждать» РФ налаживать «коридор».))) И это в то время когда от этого даже США с Турцией открестились. Россия для Китая сейчас однозначно это главный потенциальный союзник . И он будет ее , пусть и не открыто, но поддерживать
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 липня 2023, 11:32
#
Цікаво ви русняві наративи тиражуєте.
Бідолашний Китай, як тільки їх почали обмежувати в технологіях, якими годували декілька десятиліть, так одразу США стали поганими.

Китай зараз йде стежкою старіючих диктатур — сіда мавпа Сі про**ав всі економічні імпульси, що Китай отримав за його попередників. І як інша мавпа, тільки російська, хоче увійти в історію як всепереможний державний діяч.
Цікаво, що США панує в світі за сумою можливостей та за розвитком, має інститиут зміни влади. А покидьки, що здихають від старості на тронах — бачать виключно загарбницькі плани та мають виключно мотиви світової ворожнечі.
+
0
gorobezus
gorobezus
25 липня 2023, 11:55
#
Сто лет назад США были тем же чем является сейчас Китай, а на месте США была Британская империя. Но сейчас все гораздо прикольнее — текущая модель роста, работавшая последних полтора столетия себя исчерпала — легкодоступные ресурсы исчерпаны и человеческие и природные, свободных рынков не осталось, т. е. сейчас остался только передел того что есть. Поэтому большая драка по итогу которой вырисуется новый миропорядок в принципе неизбежна.
+
0
Oleksii Ch
Oleksii Ch
25 липня 2023, 12:26
#
Тут важливо не хто на чєму місці був 100 років тому, а щоб до світової гегемонії не прийшли припадочні дикатори, що мало того хочуть панувати все життя, так ще й бажають слід в історії лишити.
Особливо китайці, які некитайців за людей не рахують. В разі світового панування Китаю, вам 3й рейх дітлахами в пісочниці буде здаватись…
+
0
gorobezus
gorobezus
25 липня 2023, 12:52
#
У китаез скоро будут проблемы другого рода, связанные с демографией. Лет через 20 вылезет боком политика одна семья один ребенок, точнее уже сейчас вылазит, но тогда будет вообще *** . Ща разрешили даже третьего заводить — но никто не хочет, что удивительно. Для всех трезвомыслящих ничего удивительного нет. Европа в этом плане лет на 5 впереди Китая кстати. И у Раши те же самые проблемы. А на фоне дедушек Байдена и Трампа дядя Си так вообще — просто пацан.
+
0
shabash
shabash
25 липня 2023, 12:55
#
Все расследование изначально проводится с целью очернить Китай. Крутом по тексту подтасовки и манипуляции.

Экспорт китайской керамики, используемой в защитном снаряжении, в страну-агрессора подскочил на 69% до более чем $225 млн, а в Украину упал на 61% — до каких-то $5 млн.

Т. е. Китай не хочет продавать в Украину? Или Украина перестала покупать, потому что ей снаряжение поставляется Западом, и закупать материалы в Китае просто нет нужды? Варианты могут быть разные, но Хелене Лагарде «very clear», что свидетельства свидетельствуют только в одну сторону.

она основана только в сентябре, в 2022 году у нее не было никакой выручки, по указанному адресу Google Street View показывает заброшенный жилой дом

В оригинале «dilapidated apartment block», т.е. скорее ветхий, а не заброшенный. А если ещё и на ссылку кликнуть (https://rb.gy/85bg5), то будет вполне себе опрятненький хрущ.

И такими передергиваниям и манипуляциями усеян весь текст, потому что читатель должнен усвоить одну-единственную мысль: Китай — плохой.

Журналистика, которую мы заслужили ¯\_(ツ)_/¯
+
0
gorobezus
gorobezus
25 липня 2023, 13:05
#
Ща нет журналистов, одни журнашлюхи.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають gorobezus, Solnce86 и 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами