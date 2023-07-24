ZEN.COM — великі можливості для платіжних операцій у гривні та валюті

Європейський проєкт ZEN.COM відкрив реєстрацію у своєму застосунку для українців. Вихід компанії на український ринок підтримали великі гравці — PrivatBank, Mastercard та Visa. Для користувачів відтепер доступні численні сервіси, зокрема:

переказ та отримання грошей з-за кордону без обмежень;

обмін валют у застосунку в декілька кліків за вигідним курсом;

поповнення карток Mastercard® будь-яких банків України та світу;

оплата товарів на іноземних сайтах без подвійної конвертації та додаткових комісій;

переказ будь-яких сум із Європи через сервіс PrivatMoney без комісії (пільговий період — 90 днів після старту проєкту ZEN.COM в Україні);

без комісії (пільговий період — 90 днів після старту проєкту ZEN.COM в Україні); кешбек під час оплати товару через ZEN.COM на партнерських майданчиках.

Головна особливість проєкту — можливість проводити транзакції, а також зберігати гроші у гривні чи 29 валютах світу. І все це за допомогою одного мультивалютного рахунку. Забудьте про десятки карток і декілька банківських рахунків у різних валютах. Їх може замінити один інноваційний фінтех-проєкт ZEN.COM.

Докладніше про ZEN.COM

ZEN.COM — це багатофункціональна програма, яку необхідно завантажити на смартфон. Щойно користувач завершить дуже просту процедуру реєстрації, на його ім'я буде відкрито мультивалютний рахунок. Новий клієнт ZEN.COM отримує доступ до численних сервісів. Це особливо вигідно в умовах чинних обмежень. Від 5 жовтня 2022 року, за рішенням НБУ, заборонено здійснювати міжнародні перекази з гривневих карток на картки іноземних банків. А на транзакції з валютних карток накладено обмеження в 100 тис. грн (в еквіваленті) на місяць. Із ZEN.COM можна переказувати, отримувати, знімати в банкоматі кошти без обмежень та з мінімальною комісією.

Дебетова картка ZEN.COM Mastercard® у подарунок

Щоб реалізувати всі можливості сервісу ZEN.COM, до мультивалютного рахунку прив’язується картка Mastercard®. Віртуальною її версією можна здійснювати електронні платежі, оскільки вона інтегрується з електронними гаманцями:

Apple Pay;

Google Pay;

Garmin Pay;

Xiaomi Pay.

Можна замовити також і фізичну картку, щоб розраховуватися традиційним способом у магазинах, а також знімати гроші в банкоматах. З картки ZEN.COM Mastercard® можна зняти готівку за кордоном без комісії у межах тарифного плану.

Зберігайте платоспроможність

Поповнити мультивалютний рахунок ZEN.COM можна кількома доступними способами:

з карток Mastercard®, VISA;

з гаманців Google Pay, Apple Pay;

з банківського рахунку;

готівкою через Planet Cash або Paysafecash.

Ще раз про переваги ZEN.COM

Застосунок і мультивалютний рахунок дають можливість здійснювати безліч платіжних операцій легко, швидко, а головне — безпечно та вигідно. Серед них:

поповнення будь-яких карток Mastercard® по всьому світу;

перекази в гривні та валюті;

обмін валюти прямо в застосунку;

зберігання коштів у 29 валютах;

розрахунок у закладах і крамницях;

зняття готівки в банкоматах в Україні та за кордоном;

вигідний онлайн-шопінг із кешбеком.

Дізнатися більше про програму ZEN.COM та її можливості можна за посиланням: zen.com.