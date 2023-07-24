Компанія OpenAI завершила роботу над застосунком ChatGPT для Android, який має стати доступним в Google Play вже на цьому тижні. Про це повідомила компанія у Twitter.
ChatGPT стане доступний у застосунку для Android на цьому тижні
►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
ChatGPT для Android
«Анонс ChatGPT для Android! Додаток стане доступним для користувачів на цьому тижні», — йдеться в повідомленні.
Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI— OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023
Наразі застосунок вже є в Google Play, проте його можна тільки попередньо замовити. Програма завантажиться на пристрій самостійно, коли стане доступною.
Читайте: OpenAI випустила офіційний мобільний застосунок ChatGPT для iOS
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 24 незареєстрованих відвідувача.
Коментарі - 1