ChatGPT стане доступний у застосунку для Android на цьому тижні

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Анонс ChatGPT для Android! Додаток стане доступним для користувачів на цьому тижні», — йдеться в повідомленні.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI