ChatGPT стане доступний у застосунку для Android на цьому тижні

Компанія OpenAI завершила роботу над застосунком ChatGPT для Android, який має стати доступним в Google Play вже на цьому тижні. Про це повідомила компанія у Twitter.

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ChatGPT для Android

«Анонс ChatGPT для Android! Додаток стане доступним для користувачів на цьому тижні», — йдеться в повідомленні.

Announcing ChatGPT for Android! The app will be rolling out to users next week, and you can pre-order in the Google Play Store starting today: https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 21, 2023

Наразі застосунок вже є в Google Play, проте його можна тільки попередньо замовити. Програма завантажиться на пристрій самостійно, коли стане доступною.

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