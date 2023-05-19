OpenAI випустила офіційний мобільний застосунок ChatGPT для iOS

Компанія OpenAI випустила офіційний мобільний застосунок для роботи з чат-ботом ChatGPT, але поки що ним можуть скористатися тільки користувачі гаджетів, які працюють на iOS і тільки в США. Про це йдеться в заяві OpenAI.

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Застосунок підтримує голосове введення завдяки моделі розпізнавання мови Whisper AI, також може синхронізувати історію чатів з веб-версією бота.

Варто зазначити, що офіційний мобільний застосунок ChatGPT з'явився вперше — раніше бот був офіційно доступний тільки через браузер.

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Як і на сайті ChatGPT, в застосунку iOS користувачі повинні будуть авторизуватися з обліковим записом OpenAI. Обробка запиту відбувається за межами власне смартфона на сервері компанії, тому в будь-якому випадку буде потрібно інтернет-з'єднання.

Підписники ChatGPT Plus мають доступ до тієї ж розширеної функціональності, що й у веб-версії — доступ до мовної моделі GPT-4, ранній доступ до нових функцій та швидших відповідей на запити.

Компанія також підтвердила плани випустити додаток ChatGPT для Android вже «швидко», зробивши інструмент доступним ще для більшої кількості користувачів.

Розробники повідомили, що наразі відбувається запуск застосунку в США. За їх словами, найближчими тижнями планується розширення і до інших країн.

Завантажити ChatGPT для iOS можна за цим посиланням.