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21 липня 2023, 9:31 Читать на русском

ФРС запустила власну платіжну систему FedNow

Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про запуск своєї системи миттєвих платежів FedNow. Про це йдеться у прес-релізі відомства.

Федеральна резервна система США (ФРС) оголосила про запуск своєї системи миттєвих платежів FedNow.
Фото: investopedia.com

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Згідно з повідомленням, банки та кредитні установи можуть зареєструватися та використовувати інструмент для миттєвого переказу грошей своїм клієнтам 24/7.

«ФРС створила сервіс FedNow, щоб у найближчі роки щоденні платежі були швидшими та зручнішими», — йдеться в повідомленні.

Глава ФРС зазначив, що в міру того, як все більше банків використовуватимуть цей новий інструмент, переваги для приватних осіб та компаній розширюватимуться. Перші зможуть негайно отримувати зарплату, а другі - миттєвий доступ до коштів після оплати рахунку без затримок під час обробки.

ФРС уточнює, що нині сервісом вже користуються 35 банків та кредитних спілок, а також Бюро фіскальної служби Мінфіну США.

У майбутньому ФРС хоче співпрацювати з більш ніж 9000 банками та кредитними спілками по всій країні, щоб зробити сервіс доступнішим. ФРС має й інші платіжні сервіси — Fedwire і FedACH.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Три літри
Три літри
21 липня 2023, 10:21
#
Ось і до США дійшов прогрес.

Недавно від одного канадського іммігранта почув: Україна так намагалась наздогнати Європу що в дечому її перегнала.
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