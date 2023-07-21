Що не так з податком на транзакції

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

21 липня 2023, 13:06 Читать на русском

Що не так з податком на транзакції

В інтернеті широко розганяється ініціатива про заміну всіх податків України на єдиний: податок на транзакції. Його суть у тому, що при надходженні на банківський рахунок коштів з них автоматично буде утримуватись податок. Чому це погана ідея, пояснив експерт з банків та банківського нагляду Case Україна Євген Дубогриз.

В інтернеті широко розганяється ініціатива про заміну всіх податків України на єдиний: податок на транзакції.

Інтернетом, точніше, соцмережами, переможно шириться ініціатива «скасувати всі непрямі податки а-ля ПДВ та прямі а-ля податок на прибуток та замінити їх податком на транзакції».

Цифру, яку я найчастіше бачив — 2% податку на кожну банківську транзакцію.

Не хочу коментувати це з точки зору економіста чи то макроекономіста. Говорити про стимули, про витрати на контроль, про перетоки грошових потоків у тінь, про готівку, нарешті, про наші зобов’язання при вступі в ЄС (які називаються гармонізація ПДВ, а не скасування ПДВ із заміною чимось іншим) теж не хочу.

Давайте уявімо краще, що ось взяли й зробили. Попри всі витрати, непрямі перепони та вступ в ЄС. Скільки податків ми зберемо.

На допомогу приходить банківська статистика — доходи та витрати банків. Стаття «комісійні доходи», загальні. Якщо взяти за припущення, що ставка еквайрингу в нас, нехай, 1.5%. То розмір комісійних доходів банків дасть нам приблизне уявлення, скільки податків можна зібрати, запровадивши податок на транзакцію 2%. За інших рівних, звичайно, які не рівні, але не буду повторюватися.

Читайте також: Скільки податків сплачують українці з кожної гривні зарплати

Отже. Минулого року загальний розмір комісійних доходів банків склав 85 млрд грн. Цього року, судячи з динаміки (майже 40 млрд за 5 місяців) та інфляції вийде в районі 110−120 млрд. Візьмемо по максимуму — 120.

Тобто, 2% від транзакцій буде (Х/1.5%*2%) приблизно, на око, 113 млрд грн у 2022 році, і 160 млрд грн у 2023 році.

Це багато чи мало. Порівняємо. Минулого року обсяги ПДВ в Україні були 467 млрд грн. Це в понад 4 рази більше, ніж «дуже потенційні очікувані податкові надходження від податку на транзакції». Це без урахування додаткових витрат.

Цього року ПДВ збирають краще (бо минулого року з початком вторгнення були певні пільги), а будуть збирати ще краще, бо повертаються податки на паливо. Відтак різниця за п’ять місяців 2023 року ще більш суттєва — 5.07 разів (264 млрд ПДВ проти «потенційних» 53 млрд «податків на транзакції»).

Це була легка арифметична приблизна вправа для того, щоб проілюструвати дуже значну різницю між податковими надходженнями за поточним та «пропонованим» сценаріями. Яку не перекрити нічим, ніякими розрахунками чи трюками. Навіть за інших рівних, які не рівні.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
zzel
zzel
21 липня 2023, 14:05
#
Комиссия эквайринга применяется когда физический человек рассчитывается своей картой Виза или Мастеркард Если мы говорим про транзакции, то туда входят не только расчеты через карты, а и по ИБАН коду По этому, например, когда Минобороны перевел 1.4 млрд грн за мины бывшему мужу работницы Офиса Президента, а те кинули государство на деньги и даже не получили уголовное дело — в этом случае бюджет мог бы вернуть себе 2% налогами.
+
0
zevs1
zevs1
21 липня 2023, 14:20
#
Дубогрыз нужно взять сумму всех транзакций за год какова эта сумма, почему не рассказал?

А ещё лучше приийди на встречу с автором этой реформы Себастьяновичем и докажи свою правоту, Он с радостью согласится обсудить.

Дубогрыз Сделайте видео на эту тему с Себастьяновичем выложите видео в Ютубе чтобы все увидели ваш профессионализм в данной теме.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами