Що не так з податком на транзакції

В інтернеті широко розганяється ініціатива про заміну всіх податків України на єдиний: податок на транзакції. Його суть у тому, що при надходженні на банківський рахунок коштів з них автоматично буде утримуватись податок. Чому це погана ідея, пояснив експерт з банків та банківського нагляду Case Україна Євген Дубогриз.

Інтернетом, точніше, соцмережами, переможно шириться ініціатива «скасувати всі непрямі податки а-ля ПДВ та прямі а-ля податок на прибуток та замінити їх податком на транзакції».

Цифру, яку я найчастіше бачив — 2% податку на кожну банківську транзакцію.

Не хочу коментувати це з точки зору економіста чи то макроекономіста. Говорити про стимули, про витрати на контроль, про перетоки грошових потоків у тінь, про готівку, нарешті, про наші зобов’язання при вступі в ЄС (які називаються гармонізація ПДВ, а не скасування ПДВ із заміною чимось іншим) теж не хочу.

Давайте уявімо краще, що ось взяли й зробили. Попри всі витрати, непрямі перепони та вступ в ЄС. Скільки податків ми зберемо.

На допомогу приходить банківська статистика — доходи та витрати банків. Стаття «комісійні доходи», загальні. Якщо взяти за припущення, що ставка еквайрингу в нас, нехай, 1.5%. То розмір комісійних доходів банків дасть нам приблизне уявлення, скільки податків можна зібрати, запровадивши податок на транзакцію 2%. За інших рівних, звичайно, які не рівні, але не буду повторюватися.

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Отже. Минулого року загальний розмір комісійних доходів банків склав 85 млрд грн. Цього року, судячи з динаміки (майже 40 млрд за 5 місяців) та інфляції вийде в районі 110−120 млрд. Візьмемо по максимуму — 120.

Тобто, 2% від транзакцій буде (Х/1.5%*2%) приблизно, на око, 113 млрд грн у 2022 році, і 160 млрд грн у 2023 році.

Це багато чи мало. Порівняємо. Минулого року обсяги ПДВ в Україні були 467 млрд грн. Це в понад 4 рази більше, ніж «дуже потенційні очікувані податкові надходження від податку на транзакції». Це без урахування додаткових витрат.

Цього року ПДВ збирають краще (бо минулого року з початком вторгнення були певні пільги), а будуть збирати ще краще, бо повертаються податки на паливо. Відтак різниця за п’ять місяців 2023 року ще більш суттєва — 5.07 разів (264 млрд ПДВ проти «потенційних» 53 млрд «податків на транзакції»).

Це була легка арифметична приблизна вправа для того, щоб проілюструвати дуже значну різницю між податковими надходженнями за поточним та «пропонованим» сценаріями. Яку не перекрити нічим, ніякими розрахунками чи трюками. Навіть за інших рівних, які не рівні.