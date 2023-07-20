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20 липня 2023, 11:07 Читать на русском

Goldman Sachs повідомив про падіння чистого прибутку на 58%

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs опублікував фінансові результати за другий квартал 2023 року. Чистий прибуток банку за підсумками трьох місяців знизився на 58%, склавши $1,22 млрд, або $3,08 на акцію.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs опублікував фінансові результати за другий квартал 2023 року.
Фото: depositphotos.com

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Збитки Goldman Sachs

Це найнижчий показник для Goldman Sachs із другого кварталу 2020 року. Експерти, опитані Refinitiv, очікували, що прибуток на акцію становитиме $3,18.

Папери банку показали незначне зростання після виходу звітності. На 19:22 19 липня котирування додавали 1,83%, до $343,45 за акцію, свідчать дані торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі.

У другому кварталі банк повідомив про збитки у розмірі $504 млн, пов'язані із запланованим продажем фінтеху GreenSky. Goldman Sachs купив GreenSky за $2,24 млрд у вересні 2021 року, щоб прискорити зростання спрямування споживчого фінансування. Але лише через півтора роки банк ухвалив рішення продати бізнес, оскільки зростаючі збитки в споживчому підрозділі Goldman Sachs змусили змінити стратегію.

У минулі три місяці банк також виділив $615 млн на покриття кредитів і списав $485 млн щодо інвестицій у нерухомість, а також повідомив про проблеми в інвестиційно-банківській сфері.

На відміну від більш диверсифікованого бізнесу, конкурентів Goldman Sachs отримує більшу частину своїх доходів від трейдингу та інвестиційно-банківських операцій. Це може призводити до високих доходів у періоди бурхливого зростання та низьких показників у періоди корекції, пише CNBC. Останнім часом ці напрямки демонстрували слабкість через те, що зростання ставки ФРС призвело до більш стриманої активності на ринку та в секторі IPO.

В результаті комісійні за інвестиційно-банківські послуги у другому кварталі впали на 20%, до $1,43 млрд, очікуючи аналітиків у $1,49 млрд.

Доходи від торгівлі цінними паперами з фіксованим доходом, валютою та сировинними товарами (FICC) скоротилися на 26%, до $2,71 млрд. Доходи від управління активами (Asset & Wealth Management) впали на 4% і становили $3,05 млрд.

Більш позитивну динаміку показали доходи від торгівлі акціями, які практично не змінилися порівняно з минулим роком і становили $2,97 млрд, перевищивши оцінку $2,42 млрд.

Також у другому кварталі 2023 року на 8% знизився чистий виторг банку до показників минулого року і склав $10,9 млрд. Це на 11% нижче, ніж у першому кварталі 2023 року. Операційні витрати Goldman Sachs зросли у другому кварталі на 12% до торішніх показників і становили $8,54 млрд. Це також вище на 2%, ніж у першому кварталі 2023 року.

Джерело: Мінфін
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