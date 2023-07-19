Які українські банки мають попит на фрилансі (інфографіка)

Український сервіс фрилансу Freelancehunt провів дослідження, щоб визначити, які банки мали найбільший попит у виконавців та замовників.

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Найбільш популярні банки

За перші 6 місяців 2023 року у фрилансерів найбільш популярними були Приватбанк, monobank, Райффайзенбанк, Ощадбанк, ПУМБ. Тут варто звернути увагу на кілька цікавих моментів:

Попри зменшення частки, Приватбанк, як і раніше, залишається найпопулярнішим серед українських фрилансерів. Його вибирають 51,14% користувачів.

Водночас monobank стає дедалі популярнішим — ним користуються клієнти Привату й інших банків. Частка Monobank у перші 6 місяців 2023 року зросла до 40,4%.

Райффайзенбанк за перше півріччя 2023 року частково відновив свою популярність серед фрилансерів — показник зріс до 1,39%. Ощадбанк поки що втрачає свої позиції: порівнюючи з минулим роком, показники знизилися з 1,25% до 1,11%.

Щоб простежити динаміку трендів та змін на ринку, на основі дослідження Freelancehunt порівняємо дані за 2021, 2022 роки та перше півріччя 2023.

Провідне місце серед фрилансерів у 2022 році посідав Приватбанк — йому віддавали перевагу 53,49% виконавців. Проте у 2021 році цей показник був вищим на 7,12% — 60,61%.

Популярність Monobank натомість зростає: його показники збільшилися з 31,39% у 2021 році до 38,5% у 2022.

У п’ятірці лідерів опинився ПУМБ — у 2022 році 1,16% виконавців сервісу Freelancehunt вибирали його для розрахункових операцій. Ощадбанк продовжує набирати обертів: показники збільшилися з 1,10% у 2021 до 1,25% у 2022 році. Райффайзенбанк натомість у 2022 році втрачає популярність: 1,27%, порівнюючи з 1,7% у 2021 році.