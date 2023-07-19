Як змусити владу замість бруківки та ремонту стадіонів купувати дрони для армії

В Україні розгоряються скандали навколо витрат державного та місцевих бюджетів на масштабні будівельні проєкти. Адже в той самий час на фронті не вистачає дронів, автотранспорту, медикаментів та безлічі інших речей, гроші на які збирають волонтери. Та чи є можливість насправді спрямувати більше державних коштів на підтримку військових?

Серед випадків, які привернули найбільше уваги громадськості, — перекладання бруківки в центрі Києва, яке оцінюється у 300 млн грн, спрямування 570 млн грн на добудову Національного музею Голодомору та плани будівництва стадіону у місті Ківерці Волинської області за 145 млн грн. Чи можна замість фінансування цих масштабних інфраструктурних проєктів спрямувати додаткові кошти на підтримку військових, розмірковував старший економіст Центру економічної стратегії Юрій Гайдай.

Чи можна спрямовувати цивільні видатки на оборону

У нас майже немає заділу для переспрямування цивільних видатків держбюджету на оборону. Нагадаю, що майже всі власні надходження до бюджету вже йдуть на оборону. За 5 місяців надходження — 835 млрд грн (без грантів союзників), а видатки лише на оборону — 745 млрд. А ще ж частина видатків на правопорядок та безпеку — це те, що йде на підрозділи МВС та прикордонників, які теж боронять країну.

При цьому кошти союзників і міжнародних фінансових інститутів ми не можемо використовувати на війну. Такі їх умови. Що грантів, що кредитів. Ці кошти якраз і йдуть на «цивільні» видатки.

Ймовірно, у видатках із власних надходжень можна знайти ще десяток-два мільярдів грн у масштабах року, які не йдуть на війну, і використати їх ефективніше. Але це 1−2% від того, що держава вже витрачає на оборону.

Який тут простір для пошуку ресурсу?

Ефективніше збирати існуючі податки (бо підвищення податків до завершення вторгнення не буде); Пильнувати за видатками держпідприємств — економія їх видатків, зрештою, піде прибутком до бюджету.

Ефективніший збір податків може принести ще декілька відсотків річних видатків на оборону. Більше — це треба закрутити фіскальні гайки так, що доброчесний бізнес буде вити і згортатися. Або робити системну реформу, але під час війни ніхто не ризикне.

Як витрачають гроші місцеві бюджети

Тут все дуже строкато. Якісь громади мають великий притік ПДФО від військових та ВПО, в інших — бідося. Якісь громади відповідально використовують можливості та вкладають у те, що справді важливо для своїх мешканців, інші — ремонтують стадіони.

Забрати кошти у всіх — це підважити децентралізацію, яка дуже важлива. І вже під загрозою.

Я не сильний в темі місцевих бюджетів, теоретично «згори» тут можна ініціювати тимчасове припинення, або часткове обмеження сплати ПДФО з держбюджету в місцеві бюджети за грошове забезпечення військовослужбовців. Або просувати низову ініціативу — щоб профіцитні громади «скидалися» на ЗСУ, замість видатків, які можуть почекати до перемоги. Інструменти тут можна знайти.

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Немає простих миттєвих рішень. Але дещо зробити можна, і швидко. Потрібна воля на всіх рівнях, потрібен sense of urgency. І тиск із боку суспільства і самих громад, щоб цю волю простимулювати. Тільки не популістський тиск, а предметний і продуманий.