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18 липня 2023, 9:28 Читать на русском

Уолл-Стріт знижує прогнози зростання ВВП Китаю, а акції AT&T досягли 30-річного мінімуму: що потрібно знати вранці

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.

Головні новини міжнародних ринків цього ранку.
Фото: depositphotos

Фондові індекси США зросли у понеділок

S&P 500 додав 0,4%, високотехнологічний Nasdaq — 0,9%, а індекс Dow Jones — 0,2%.

Настрій на американських ринках залишався оптимістичним, оскільки Уолл-стріт покращила очікування щодо того, що США зможе уникнути рецесії.

Так, наприклад, Goldman Sachs заявили, що ймовірність рецесії в найближчі 12 місяців знизилася з 25% до 20%. Тим часом міністр фінансів США Джанет Йеллен вважає, що хоча уповільнення економічного зростання в Китаї може позначитися на світовій економіці, рецесії в США не буде.

Тим часом сезон корпоративних фінансових звітностей у самому розпалі. Сьогодні інвестори уважно стежитимуть за публікацією звітів таких компаній, як Bank of America, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, PNC Financial, Lockheed Martin та JB Hunt.

Завтра про свої фінансові результати за квартал повідомить Tesla.

Ринки Азії знижуються, крім Японії

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,6%, південнокорейський Kospi впав на 0,4%, сінгапурський STI скоротився на 0,2%, китайський Shanghai Composite та гонконгський Hang Seng знизилися на 0 ,2% та 1,8% відповідно, а японський Nikkei виріс на 0,2%.

Слабші, ніж очікувалося, економічні дані з Китаю продовжили чинити тиск на настрої інвесторів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Уолл-Стріт знижує прогнози зростання економіки Китаю

Економісти з Morgan Stanley та JPMorgan знизили прогнози щодо зростання ВВП Китаю до 5% цього року з попередніх оцінок у 5,7% та 5,5% відповідно.

Повільніше, ніж очікувалося, зростання Китаю у другому кварталі цього року призвело до зниження річних прогнозів щодо зростання ВВП другої за величиною економіки світу. Крім цього, експерти звертають увагу на те, що китайський ринок нерухомості досі не стабілізувався: інвестиції в нерухомість у країні впали на 7,9% за перші шість місяців 2023 після падіння на 7,2% за той же період минулого року.

У другому кварталі 2023 року ВВП Китаю зріс на 6,3% у річному обчисленні. Опитані Reuters аналітики очікували зростання ВВП на 7,3%.

Тим часом з огляду на ефект низької бази минулого року економісти все частіше звертають увагу на зміну ВВП Китаю до попереднього кварталу. За останні три місяці китайська економіка зросла лише на 0,8% порівняно з 2,2% кварталом раніше.

Акції AT&T досягли 30-річного мінімуму

У понеділок акції AT&T впали майже на 7% і досягли найнижчого рівня з березня 1993 року. Останнє падіння паперів відбулося на тлі зниження рейтингу компанії аналітиками з Уолл-Стріт.

Експерти погіршили свої очікування щодо акцій AT&T після того, як розслідування The Wall Street Journal показало, що американські телекомунікаційні компанії проклали кілометри токсичних кабелів зі свинцю по всій території США.

На думку аналітиків, ситуація з кабелями AT&T зі свинцевою оболонкою створюють фінансові ризики, що не піддається кількісній оцінці.

У розслідуванні WSJ також фігурує інший телекомунікаційний гігант із США — Verizon, акції якого вчора подешевшали приблизно на 7,5% і досягли рівнів вересня 2010 року.

Тим часом AT&T і Verizon заявили, що при ухваленні рішення про видалення або залишення кабелів враховується багато факторів. Крім цього, на їхню думку, немає жодних доказів того, що застарілі телекомунікаційні кабелі зі свинцевою оболонкою є загрозою для охорони здоров'я.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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