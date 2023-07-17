Євробонди України подорожчали до максимуму з початку війни

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Як змінилася вартість євробондів

За даними Bloomberg, минулий тиждень котирування доларових єврооблігацій України завершили в діапазоні від 28,1% номіналу за «короткими» паперами з погашенням у вересні 2025 року до 25% від номіналу за «найдовшими» паперами з погашенням у березні 2035 року.

У середньому котирування українських цінних паперів минулого тижня зросли на 3,1 відсоткового пункта.

Крім того, до нового максимуму з початку повномасштабної війни подорожчали і ВВП-варранти України — 42,6% від номінальної вартості, тоді як тиждень тому за них давали 39,3% від номіналу і кілька спроб пробити позначку 40% завершилися безрезультатно.

На думку учасників ринку, зростання минулого тижня могло були обумовлене позитивною реакцією фінансових ринків на підсумки саміту НАТО, як кілька тижнів тому — підсумками Конференції з відновлення України у Лондоні та заколотом Прігожина.