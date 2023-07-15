Монети номіналом 1,2,5 та 25 копійок все ще можна обміняти. В НБУ назвали кінцеву дату

До 30 вересня 2023 року включно можна обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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«Отже, якщо у ваших гаманцях залишилися такі дрібні монети, ви маєте понад два місяці, щоб безкоштовно й без обмежень обміняти їх на монети та банкноти всіх інших номіналів, що перебувають в обігу», — зазначили у Нацбанку.

Де можна обміняти монети

Обміняти монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок можна в підрозділах Національного банку та в низці відділень уповноважених банків:

З початку вилучення з обігу здійснено обмін майже 284,5 млн штук цих монет. Станом на 1 липня 2023 року в обігу їх ще перебуває майже 7,2 млрд штук.