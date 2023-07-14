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14 липня 2023, 9:00 Читать на русском

Валютний прогноз: інфляція в США різко сповільнилася

Споживча інфляція США за підсумками червня зменшилася до 3,0% у річному обчисленні при прогнозі лише на рівні 3,1%. Раніше цей показник становив 4,0%. Таке стрімке зниження інфляції може змінити плани ФРС США щодо подальшого посилення монетарної політики. Зокрема, регулятор може взагалі відмовитись від підвищення облікової ставки цього року. Динаміка курсу долара говорить про те, що значна частина інвесторів налаштована саме на такий сценарій. Втім, нова «жорстка» заява керівництва Федрезерва може змінити їхні прогнози. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.


Графік валютної пари EURUSD, D1.

У парі EURUSD підтримка зараз перебуває на рівні 1,0851, а опір на момент написання коментаря ще не сформувався. Останнім часом у цьому активі спостерігаються регулярні спроби змінити тренд. При цьому для подальшого зростання USD котирування мають опуститися нижче за позначку 1,0952.


Графік валютної пари USDCHF, D1.

У валютній парі USDCHF рівень опору тепер змістився на 0,9895, а підтримка поки що не утворена. У разі просування ціни вище 0,8990 доларів зміцниться до рівня 0,9275. В іншому випадку він може послабити до 0,8655. Швейцарський франк у такий спосіб досягне 8-річного максимуму щодо долара США.


Графік валютної пари AUDUSD, D1.

У валютній парі AUDUSD підтримка сформувалася на позначці 0,6597, а спротив — на 0,6722.На момент написання коментаря спостерігалася спроба котирувань закріпитися вище за рівень 0,6686 для подальшого пробою опору.


Графік валютної пари USDJPY, D1.

У валютній парі USDJPY позначився рівень опору — 144,76, а підтримка ще не сформована. Наразі спостерігається зміцнення JPY та найбільш ймовірною метою для цього виступає позначка 137,43.


Графік валютної пари GBPUSD, D1.

У валютній парі GBPUSD підтримка розташувалася на рівні 1,2686, але очевидного опору досі немає. При закріпленні котирувань вище за відмітку 1,2849 фунт може посилитися до 1,2910.


Графік валютної пари NZDUSD, D1.

У валютній парі NZDUSD було створено рівень підтримки — 0,6050. Явного опору поки що немає. У поточній ситуації долар США може послабитись до 0,6291, якщо котирування закріпляться над позначкою 0,6179.


Графік валютної пари USDCAD, D1.

У валютній парі USDCAD виявився рівень опору — 1,3374, а підтримка не сформована на 1,3201. На тлі зростання вартості нафти, CAD зміцнюватиметься до 1,3055.

Джерело: Мінфін
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