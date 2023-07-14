Не Чорнобиль, але міні-Фукусіма: якими можуть бути масштаби аварії на ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається складною, ймовірність того, що окупанти реалізують план із підриву, дуже висока. На що очікувати від російських окупантів на ЗАЕС, який зі сценаріїв матиме найгірші наслідки, та яким може бути масштаб можливої катастрофи, The Page розповіла Ольга Кошарна, незалежна експертка з ядерної енергетики. «Мінфін» обрав головне.

Чи загрожує руйнування ставку-охолоджувачу ЗАЕС після підриву Каховської ГЕС

Ставок-охолоджувач на ЗАЕС вміщує 47 млн кубометрів води, а його глибина, в середньому, сягає п'яти метрів. Від Каховського водосховища його відділяла гребля з дрібнозернистого піску. Тобто це не капітальна, бетонна інженерна споруда, а саме грунтова гребля, яку вкривають кущі і дерева.

До підриву ГЕС рівень води Каховського водосховища і ставка-охолоджувача був однаковим. Коли в результаті теракту водосховище обміліло, французькі експерти зробили доповідь про те, що гребля може зруйнуватися. Бо, по-перше, вода Каховського водосховища підпирала її і врівноважувала тиск. По-друге, вона забезпечувала необхідну вологість піску.

Коли рівень води у ставку-охолоджувачі опинився на 8−9 метрів вище дна спустошеного водосховища, пісок почав підсихати й осипатися. І мої джерела в окупованому Енергодарі декілька днів тому повідомили, що зараз там безперервно працюють екскаватори й підсипають пісок.

Оскільки заповнити водою Каховське водосховище неможливо, подібні зміцнювальні роботи — єдине, що залишається, щоб зберегти рівень води в ставку-охолоджувачі. Бо ситуація загрожує втратою водопостачання для охолодження енергоблоків.

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Мінування: українська розвідка та МАГАТЕ розійшлися в оцінках

Дійсно, голова Управління розвідки Міноборони Кирило Буданов 20 червня заявив про мінування охолоджувача ЗАЕС. Але в МАГАТЕ заявляють, що під час огляду ставку ознак мінування не виявили. У відповідь Буданов оприлюднив схему мінування майданчику ЗАЕС.

Такі розбіжності пояснюються тим, що представники МАГАТЕ не мають вільного доступу до всіх приміщень ЗАЕС й ходять тільки у супроводі ФСБ-шників. Експерти МАГАТЕ не можуть вільно спілкуватись з українським персоналом станції.

Але є ознаки того, що ще минулого літа на ЗАЕС замінували й басейни-розбризкувачі, де охолоджується вода для другого контуру реакторів.

5 енергоблок: чим небезпечний стан гарячого зупину

П’ять енергоблоків ЗАЕС перебувають у холодному зупині, тоді як один — п'ятий — знаходиться у гарячому зупині й потребує більше води для охолодження. Бо температура першого контуру, тобто теплоносія — води, яка омиває тепловиділяючі збірки реактору, там сягає 275 градусів. Коли реактор в холодному зупині, вона складає 70 градусів.

Якщо блок знаходиться в холодному зупині, щоб його вивести на мінімально контрольовану потужність і початок ланцюгової реакції, потрібно три доби. А блок у гарячому зупині можна дуже швидко вивести на один відсоток мінімально встановленої потужності. Він не вироблятиме електроенергію, але там почнуть утворюватись радіонукліди, небезпечні при радіаційній аварії, — йод-131 тощо.

Росіяни розуміють, що виробництво електроенергії на ЗАЕС неможливе без Каховського водосходовища. Фактично, вони вже втратили станцію. Тому блок у стані гарячого зупину вони використовують саме, як елемент ядерного шантажу.

Ще один крок, який росіяни зараз намагаються реалізувати, — під'єднати ЗАЕС до лінії електропередач із Краснодарського краю рф через Мелітополь — Молочанськ. Вочевидь, вони домагаються, щоб ЗАЕС забезпечувала власні потреби через цю лінію. Бо, якщо вони при цьому переб'ють лінію, що з'єднує ЗАЕС із українською енергосистемою, додатковим важелем впливу для них має стати рубильник, який можна застосувати для знеструмлення станції з усіма можливими наслідками.

Для спричинення інциденту на ЗАЕС їм навіть не обов'язково підривати сам реактор. Достатньо пошкодити трубопроводи, що постачають воду для охолодження. І навіть ставок-охолоджувач при цьому можна не чіпати.

У випадку теракту на сховищі відпрацьованого палива все радіаційне забруднення залишиться на майданчику ЗАЕС.

Але якщо інцидент станеться з запущеним реактором [із п’ятим блоком, який можуть швидко вивести зі стану гарячого зупину], викиди йоду-131 й інших радіонуклідів розповсюджуватимуться, залежно від напряму вітру, температури повітря, опадів тощо.

Друга Фукусіма: наслідки радіаційної аварії на ЗАЕС

У випадку із ЗАЕС, навіть якщо окупанти виведуть п’ятий реактор на потужності й заплавлять зону, при деяких напрямах вітру до Києва взагалі радіаційний викид не долетить. І масштаб, звичайно, не можна буде порівнювати з Чорнобилем, бо там радіоактивний графіт був викинутий назовні, а в цьому випадку викиди можуть бути лише легкі, летючі.

За механізмом розвитку аварія на ЗАЕС може бути подібною до Фукусіми, але масштаби будуть меншими. Бо після аварії на Фукусімі на ЗАЕС реалізували низку заходів для посилення безпеки — встановили фільтри і, найголовніше, рекомбінатор водню.

Що відбулося на Фукусімі? Там стався водневий вибух. Бо коли розігріваються цирконієві сплави, у які обгорнуті тепловидільні збірки, починається реакція з виділенням величезної кількості водню. А якщо його концентрація у повітрі сягає від чотирьох об'ємних відсотків — утворюється вибухонебезпечна суміш.

І щоб уникнути таких наслідків, на ЗАЕС встановили рекомбінатор водню, який має знижувати його концентрацію у випадку аварії. Крім цього, реактори захищені конфайментом — бетонною гермооболонкою, укріпленою арматурою, завтовшки один метр.

До речі, погодні умови можуть скластися так, що у випадку аварії на ЗАЕС постраждає саме російська територія — Краснодарський край та ін. Ба більше, ворожі канали в телеграм щоденно відслідковують напрямок вітру від ЗАЕС, бо, вочевидь, розуміють загрозу. Тому вони зараз, як мені здається, схиляються до обвинувачення нас у тероризмі, але вже з легшими наслідками — у підриві контейнерів із відпрацьованим паливом. І це буде локальний інцидент.

Але жорсткіший сценарій розвитку подій відкидати також не можна.

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Як підготуватися до радіаційної загрози

Найголовніше — прислухатися до рекомендацій МОЗ та інших офіційних органів. В жодному разі не можна пити йодид калію заздалегідь! Якщо п’ятий блок продовжить знаходитись у гарячому зупині, аварія не призведе до викидів йоду-131 і масштаб забруднення обмежиться 20 км.

І в цьому випадку вживати йод не потрібно нікому. Тільки якщо п’ятий блок виведуть на потужність й там відбудеться інцидент, вживати йод доведеться, виключно відповідно до рекомендацій МОЗ.