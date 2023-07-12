Як змінилися ціни на бензин після підвищення податків

Із 1 липня почали діяти довоєнні податки на пальне. Очікується, що податкове навантаження на бензин призведе до його подорожчання на 11 грн. Як вже змінились ціни і чому подорожчання не таке стрімке, як прогнозувалося раніше, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Динаміка цін

Після повернення повної ставки ПДВ та акцизів із 1 липня маємо наступну динаміку у роздрібній мережі:

Бензин А-95 — плюс 3,01 грн/л (зростання податкового навантаження на 11 грн/л);

Дизпальне — плюс 3,45 грн/л (8 грн/л);

Автогаз — 1,47 грн/л (3 грн/л).

Діапазон зростання склав від 0 до 6 грн/л.

Без змін лишила свої ціни найбільша мережа країни, що належить групі «Приват» (після націоналізації «Укрнафти» та автоматичного відключення від «кисню», мережу постійно штормить — то станції не працюють місяцями, то торгують по максимальних цінах).

Найбільший приріст показали економ-мережі, що торгують в нижньому ціновому діапазоні та мають найменшу маржу. І, навпаки, преміум-мережі були дещо стриманішими.

Щодо перспектив, то їх непогано окреслив оптовий ринок, який почав зростати ще напередодні податкових змін:

Бензин А-95 — 7,74 грн/л;

Дизпальне — 6,97 грн/л.

Це може бути непоганим орієнтиром щодо майбутніх змін й у роздробі. Дизель та автогаз вже пройшли половину шляху, бензин — трохи більше третини.

Наразі відіграв фактор ПДВ, на черзі — акциз. Трейдери навезли величезний обсяг пального усіх марок у травні-червні, тому запаси з «низьким» акцизом ми будемо проїдати, щонайменше, до початку серпня, а деякі особливо запасливі — до вересня. Гадаю, тоді можна буде підбивати підсумки впливу нових податків на ціну.

Якою буде ціна?

Окрім фактору світового ринку (закупівельної вартості), вочевидь, відіграє свою роль і фактор «оптимізації» нових податків — зокрема, ПДВ. Вже є сигнали, що спеціалісти зі «скручування» ПДВ побігли по трейдерах, пропонуючи свої послуги. Половина ринку точно скористується цими пропозиціями — принаймні, так було до війни. Відповідно, половина мереж, переважно та ж сама «економ-частина», отримає нижчу собівартість й намагатиметься конкурувати нижчою ціною. Це гальмуватиме ціну у «брендів», які здебільшого не хочуть гратися в ігри з ПДВ. Думаю, 3−4 грн на літрі цей чинник цілком може зрізати.