14 липня у США стартує сезон звітностей: чому подальше зростання S&P 500 під загрозою

Фондові індекси США завершили минулий тиждень падінням. S&P 500 втратив 1,2%, високотехнологічний Nasdaq — 0,9%, а індекс Dow Jones знизився приблизно на 2%. На фоні загального падіння деякі компанії змогли порадувати своїх акціонерів. Докладніше про це розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Мінорний настрій інвесторів минулого тижня, як не дивно, принесли добрі новини про економіку США — зокрема, свіжі дані щодо ринку праці. Так, у червні американські компанії додали майже півмільйона робочих місць, хоча економісти, опитані Bloomberg, у середньому, чекали вдвічі менше. До речі, досягнення червня — це найбільша кількість створених робочих місць за останні дванадцять місяців.

Це дало ФРС всі підстави для подальшого підвищення ставок для боротьби з інфляцією. Зрештою, мандат ФРС складається з двох частин: забезпечення цінової стабільності та ефективного функціонування ринку праці.

Опубліковані протоколи останнього засідання Федеральної резервної системи лише збільшили ймовірність підвищення відсоткових ставок американським регулятором наприкінці цього місяця. Хоча, після останнього засідання ФРС, на якому регулятор зберіг рівень ключової ставки без змін, інвестори вже почали сподіватися на закінчення сезону «закручування гайок».

За словами голови Казначейства США Джанет Єллен, висока інфляція продовжує викликати занепокоєння. У липні, за прогнозами, зростання споживчих цін продовжуватиме сповільнюватися, але ключовий показник базової інфляції все ще на неприйнятному рівні. Тому, робить висновок Єллен, незважаючи на здорову економіку та ринок праці, ризик рецесії виключати ще рано.

Висока інфляція розвіює оптимізм щодо м'якої посадки американської економіки. Це змушує центральні банки продовжувати підвищувати відсоткові ставки, які поряд із похмурими корпоративними фінансовими результатами чинитимуть тиск на настрої на ринку акцій США у другій половині року, — вважають експерти.

Сезон звітності у США розпочнеться вже цього тижня, 14 липня. Цього дня про свої фінансові результати повідомлять найбільші американські банки — такі як: JPMorgan, Citigroup та Wells Fargo. Близько 53% опитаних Bloomberg експертів очікують, що прибутки американських кредиторів розчарують ринок.

Попередження про зниження корпоративних прибутків та побоювання щодо підвищення відсоткових ставок сукупно загрожують призупинити ралі на американському ринку акцій, — пише Bloomberg.

Злети тижня

Transocean Ltd ( NYSE:RIG ) +20,4%

У п'ятницю галузевий індекс — S&P 500 Energy — зріс на 2,1%, продемонстрував найбільший одноденний приріст за місяць. Серед лідерів зростання минулого тижня опинилися акції таких американських енергетичних компаній, як Transocean (+20,4%), Eco Wave Power Global (+19,2%), Oceaneering International (+18,3%), Noble Corporation (+18,1%), Diamond Offshore Drilling (+17,1%) та Tidewater (+16,4%).

П'ятничне ралі індексу енергетичних компаній США пов'язане зі зростанням нафтових цін, яке підтримувалося скороченням запасів нафти у США, а також падінням нафтовидобутку з боку ОПЕК+.

За підсумками п'ятничних торгів, ф'ючерси на Brent зросли на 4% — до $78,47 за барель, а контракти на WTI додали 4,5% — до $73,86.

Fidelity National Information Services Inc (NYSE:FIS) +10,06%

Акції компанії зросли на новинах про продаж контрольного пакету акцій платіжної системи Worldpay, що належить FIS. Покупцем виступає чиказька група прямих інвестицій GTCR. FIS оцінила свій бізнес у $18,5 млрд.

Аналітики вважають, що у FIS є всі можливості для подальшого зростання завдяки попиту на цифрові платіжні рішення, відмінному портфелю продуктів і зусиллям із модернізації. Зростання глобального ринку електронної комерції відкриває перед компанією величезні можливості.

Fidelity National із ринковою капіталізацією у $34,4 млрд надає банківські та платіжні технології, процесингові послуги та інформаційні послуги для індустрії фінансових послуг. Завдяки солідним перспективам ці акції варто наразі тримати, — вважають спостерігачі.

Albemarle Corporation (NYSE:ALB) +8,31%

Albemarle Corporation ALB отримує вигоду від значного попиту на літій, який використовується у виробництві електрокарів, «зеленій» енергетиці та інших перспективних секторах. За останні п'ять років акції Albermarle принесли інвесторам прибуток у понад 117%.

Компанія одержує потужну фінансову підтримку держави. У рамках закону про інфраструктуру, що ухвалений Конгресом у 2022 році, Albemarle вже отримала $150 млн від Міністерства енергетики США.

Проєкт розширення La Negra III/IV у Чилі відіграв важливу роль у збільшенні потужностей компанії та підвищенні продуктивності. В результаті, компанія Albemarle задовольнила зростаючий попит клієнтів на літій, і збільшила обсяг виробництва. Це сприяло помітному зростанню обсягів продажів, яке спостерігалося протягом першого кварталу.

Консенсусна оцінка прибутку компанії за поточний рік оцінюється на рівні 53 центів на акцію, що вказує на зростання на 112,5%, порівнюючи з минулим роком. За рік акції компанії зросли приблизно на 14,4%.

Падіння тижня

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) -8,44%

І знову ця компанія потрапила до нашого ренкінгу, але цього разу як аутсайдер після двох блискавичних тижнів зростання.

Акції Generac Holdings (GNRC) впали після досягнення максимуму 2023 року в понеділок, 03.07.2023, після буму попиту на генератори на фоні шторму та відключень електроенергії, пов'язаних із спекою. Цю корекцію варто сприймати, як локальне явище і можливість заходу в інструмент перед черговою хвилею спекулятивного зростання.

Nike Inc (NYSE:NKE) -6,39%

NIKE Inc — один із найприбутковіших брендів у США. Проте, цього разу компанія розчарувала інвесторів. 29 червня Nike опублікувала черговий звіт, в якому прибуток виявився меншим за очікування аналітиків на 2,5%. Це дало поштовх до розпродажу акцій. Однак, більшість аналітиків розглядають компанію як одну з найперспективніших для довгострокового інвестування.

Micron Technology Inc (NASDAQ:MU) -5,96%

Micron Technology — найбільший у США виробник пристроїв пам'яті та провідний у світі постачальник чипів DRAM, NOR та NAND. Зростання сектора напівпровідників цього року допомогло акціям Micron Technology вражаюче «злетіти» у першій половині 2023 року після падіння майже на 50% у 2022 році.

Однак, у третьому фінансовому кварталі, який завершився 1 червня, компанія зафіксувала чистий збиток на фоні 57%-го зниження виручки. Як йдеться у пресрелізі Micron, її чистий збиток за підсумками кварталу становив $1,9 млрд, порівнюючи з чистим прибутком $2,63 млрд за аналогічний період попереднього року. Експерти, в середньому, прогнозували збитки Micron на рівні $1,87 млрд.

Після ухвалення рішення центральної комісії з кібербезпеки Китаю, продукція Micron опинилася під забороною для фірм, розташованих у Материковому Китаї та Гонконгу. Повний бізнес компанії в КНР оцінюється в 25% виручки, з яких «проблемними» є 12,5%.

Судячи з усього, менеджмент вважає, що Micron зможе зберегти частину постачання офшорним китайським компаніям, але ризик повної втрати виручки в Китаї не можна недооцінювати. Найімовірніше, вже до 2024 року компанія втратить близько $1 млрд виручки.