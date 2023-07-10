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10 липня 2023, 13:00 Читать на русском

Аналітик RoboForex: міжнародні резерви України збільшились до рекордної позначки

Валові міжнародні резерви України на початок поточного місяця становили 38,99 млрд. доларів США (відносне зростання до травня — 4,50%). Це значення є рекордним за всі роки незалежності нашої країни. Істотний вплив на зростання міжнародних резервів України мало зниження обсягів продажу НБУ іноземних валют на міжбанку, у тому числі для забезпечення оборонних потреб та платежів українців за кордоном.

При цьому регулярні надходження від міжнародних партнерів дозволяють і надалі підтримувати фінансові резерви на необхідному рівні, незважаючи на бойові дії. Поточна стабільність гривні щодо інших іноземних валют — цілком заслуга НБУ та міжнародних партнерів. Завдяки зростанню резервів зростає і вартість українських євробондів на міжнародних фінансових ринках. Однак на реальне економічне зростання це впливає слабко, оскільки кошти не інвестуються в реальний сектор через військові ризики, що зберігаються. Про це повідомляє Андрій Гойлов, аналітик RoboForex.

Нижче на діаграмі показано зміни цього показника за останні 13 місяців.

Валові міжнародні резерви України 01.07.2022−01.07.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

Міжнародні партнери в особі МВФ, США та ЄС перерахували на рахунки Кабміну 4,29 млрд. доларів США. На погашення зовнішнього боргу (у тому числі перед МВФ) було спрямовано 704,7 млн ​​доларів.У червні нинішнього року негативне сальдо активних операцій Нацбанку (різниця між обсягами купівлі та продажу валют) на міжбанку становило 1,79 млрд. доларів США.

«Чисті» міжнародні резерви України 01.07.2022−01.07.2023 (млрд доларів США). Джерело: НБУ

«Чисті» міжнародні резерви досягли позначки 26,34 млрд доларів — збільшення на 3,70%. Накопичений обсяг забезпечує фінансування 5,2 місяців запланованого імпорту, що є достатньо для виконання зобов'язань України, а також проведення поточних операцій уряду та Національного банку. За збереження обсягів щомісячної допомоги міжнародних партнерів на рівні 4,00 млрд доларів США курс гривні буде стабільним і навіть можлива її плавна ревальвація. Резерви в такому разі можуть до кінця поточного року перевищити позначку 50,00 млрд доларів.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США закріпилася під рівнем 37,30, а євро досяг позначки 40,80. Ймовірно, до кінця поточного року НБУ таки зможе утримати стабільність на валютному ринку. Якісь істотні зміни можливі ближче до осені. Важливим для ринку будуть підсумки переговорів про продовження «зернової угоди».

Джерело: Мінфін
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