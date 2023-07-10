На свій день народження NEOBANK дарує клієнтам високі % за депозитами та квест-гру з кешбеком

Український цифровий банк NEOBANK створили 2 роки тому. Він працює на ліцензії АТ АКБ «Конкорд» і став флагманським продуктом фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions.

Вигідні депозити

Найбільш вигідні відсоткові ставки, які пропонує NEOBANK, на нестандартні терміни — на 4, 5 та 6 місяців. Ставка 15% річних в даному випадку на 1−3% перевищує середню ринкову ставку.

«Строк 4 місяці та 5 місяців незвичний для ринку вкладів, — розповідають у NEOBANK. — Однак ми обрали ці строки, тому що вони закривають всі потреби вкладників. Тобто вони наближені до класичного короткого 3-місячного депозиту та при цьому дають дохідність, як за середнім (6-місячним) і довгостроковим депозитом. Завдяки такому підходу ми маємо 27% вкладів від загального обсягу на 4-місячний строк. А загальна сума таких депозитів становить 25% від усього портфелю NEOBANK».

Щомісячна виплата % чи капіталізація

Близько 59% вкладників NEOBANK обирають капіталізацію відсотків за депозитами. У середньому на 1 вкладника припадає 1,8 депозитних договору. А за 75% депозитів клієнти збільшують суму вкладу протягом строку дії договору.

Як відкрити депозит

Щоб покласти гроші на депозит, не треба йти до відділення. Розмістити гроші можна в будь-який час просто в додатку банку в смартфоні. NEOBANK позиціонує себе як «центр керування фінансовими польотами», і його клієнти дійсно керують власними коштами, заощадженнями, депозитами та кредитами в зручному застосунку з цілодобовою підтримкою — без черг, відділень і паперів.

Додаток банку як казкова «рукавичка»

Окрім депозиту, у додатку NEOBANK є купа корисних опцій. Можна переказувати гроші за номером телефону просто з книги контактів, обмінювати валюту, донатити на благодійність, надсилати грошові перекази на картки Visa та Mastercard через сервіс р2р до країн Азії та Європи…

Також легко та зручно, як фізична особа, рахунок у додатку може відкрити ФОП.

За зручність користування застосунком банку клієнти дали йому високу оцінку в AppStore та Play Market.

Гра на знання додатка

Для того щоб краще познайомити з функціоналом додатка, до свого 2-річчя NEOBANK проводить святкову квест-гру. Окрім гарного настрою та почесного звання Капітана зорельота, учасники квесту можуть отримати:

100 учасників, які зберуть усі нагороди першими, — 1000 грн кешбеку*.

Ще 50 кешбеків на суму 1000 грн розіграють серед інших учасників*.

* Мається на увазі сума, яка зараховується на рахунок кешбеку клієнта та з якої утримуються відповідні податки в момент її виведення на особистий рахунок.

Якщо ви досі не на борту, саме час завантажити додаток.

У банку відзначили, що саме через такий ігровий формат клієнти і краще знайомляться з можливостями додатка, і починають ефективніше використовувати свої кошти. До речі, це не перший випадок, коли NEOBANK використовує світовий тренд гейміфікації. Попередню гру «Великодня космічна місія» гравці сприйняли дуже схвально: 88% опитаних оцінили її на 10 із 10 як формат благодійного проєкту. А за підсумками гри від NEOBANK Сили Територіальної оборони ЗСУ отримали критично важливий інвентар на 200 тис. грн.

Клієнти — головний пріоритет банку

Гра із соціальною місією пройшла так успішно (величина донату на потреби військових прямо залежала від активності гравців), тому що в NEOBANK дійсно дуже тісний зв’язок з клієнтами. Притому двосторонній. Клієнти підтримують банківські благодійні проєкти (а донатити можна в кілька кліків просто в додатку банку), а банк розробляє нові опції просто за запитами та побажаннями користувачів додатка.

Так, лише минулого року NEOBANK за бажанням клієнтів додав:

закриття карткового рахунку в застосунку;

можливість отримати довідку про наявність рахунку та відсутність заборгованості;

заявку на отримання готівкової валюти;

функцію змінення фінансового номера (віддалено через КЦ, коли немає доступу до застосунку).

А, мабуть, найголовніше для клієнтів те, що в підтримці банку працюють живі люди, а не боти.