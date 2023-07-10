На свій день народження NEOBANK дарує клієнтам високі % за депозитами та квест-гру з кешбеком

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

10 липня 2023, 15:00 Читать на русском

На свій день народження NEOBANK дарує клієнтам високі % за депозитами та квест-гру з кешбеком

Український цифровий банк NEOBANK створили 2 роки тому. Він працює на ліцензії АТ АКБ «Конкорд» і став флагманським продуктом фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions.

Вигідні депозити

Найбільш вигідні відсоткові ставки, які пропонує NEOBANK, на нестандартні терміни — на 4, 5 та 6 місяців. Ставка 15% річних в даному випадку на 1−3% перевищує середню ринкову ставку.

«Строк 4 місяці та 5 місяців незвичний для ринку вкладів, — розповідають у NEOBANK. — Однак ми обрали ці строки, тому що вони закривають всі потреби вкладників. Тобто вони наближені до класичного короткого 3-місячного депозиту та при цьому дають дохідність, як за середнім (6-місячним) і довгостроковим депозитом. Завдяки такому підходу ми маємо 27% вкладів від загального обсягу на 4-місячний строк. А загальна сума таких депозитів становить 25% від усього портфелю NEOBANK».

Щомісячна виплата % чи капіталізація

Близько 59% вкладників NEOBANK обирають капіталізацію відсотків за депозитами. У середньому на 1 вкладника припадає 1,8 депозитних договору. А за 75% депозитів клієнти збільшують суму вкладу протягом строку дії договору.

Як відкрити депозит

Щоб покласти гроші на депозит, не треба йти до відділення. Розмістити гроші можна в будь-який час просто в додатку банку в смартфоні. NEOBANK позиціонує себе як «центр керування фінансовими польотами», і його клієнти дійсно керують власними коштами, заощадженнями, депозитами та кредитами в зручному застосунку з цілодобовою підтримкою — без черг, відділень і паперів.

Додаток банку як казкова «рукавичка»

Окрім депозиту, у додатку NEOBANK є купа корисних опцій. Можна переказувати гроші за номером телефону просто з книги контактів, обмінювати валюту, донатити на благодійність, надсилати грошові перекази на картки Visa та Mastercard через сервіс р2р до країн Азії та Європи…

Також легко та зручно, як фізична особа, рахунок у додатку може відкрити ФОП.

За зручність користування застосунком банку клієнти дали йому високу оцінку в AppStore та Play Market.

Гра на знання додатка

Для того щоб краще познайомити з функціоналом додатка, до свого 2-річчя NEOBANK проводить святкову квест-гру. Окрім гарного настрою та почесного звання Капітана зорельота, учасники квесту можуть отримати:

  • 100 учасників, які зберуть усі нагороди першими, — 1000 грн кешбеку*.
  • Ще 50 кешбеків на суму 1000 грн розіграють серед інших учасників*.

* Мається на увазі сума, яка зараховується на рахунок кешбеку клієнта та з якої утримуються відповідні податки в момент її виведення на особистий рахунок.

Якщо ви досі не на борту, саме час завантажити додаток.

У банку відзначили, що саме через такий ігровий формат клієнти і краще знайомляться з можливостями додатка, і починають ефективніше використовувати свої кошти. До речі, це не перший випадок, коли NEOBANK використовує світовий тренд гейміфікації. Попередню гру «Великодня космічна місія» гравці сприйняли дуже схвально: 88% опитаних оцінили її на 10 із 10 як формат благодійного проєкту. А за підсумками гри від NEOBANK Сили Територіальної оборони ЗСУ отримали критично важливий інвентар на 200 тис. грн.

Клієнти — головний пріоритет банку

Гра із соціальною місією пройшла так успішно (величина донату на потреби військових прямо залежала від активності гравців), тому що в NEOBANK дійсно дуже тісний зв’язок з клієнтами. Притому двосторонній. Клієнти підтримують банківські благодійні проєкти (а донатити можна в кілька кліків просто в додатку банку), а банк розробляє нові опції просто за запитами та побажаннями користувачів додатка.

Так, лише минулого року NEOBANK за бажанням клієнтів додав:

  • закриття карткового рахунку в застосунку;
  • можливість отримати довідку про наявність рахунку та відсутність заборгованості;
  • заявку на отримання готівкової валюти;
  • функцію змінення фінансового номера (віддалено через КЦ, коли немає доступу до застосунку).

А, мабуть, найголовніше для клієнтів те, що в підтримці банку працюють живі люди, а не боти.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає antey718 и 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами