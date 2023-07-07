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7 липня 2023, 11:01 Читать на русском

Ринки знижуються, Goldman Sachs знизив рейтинги провідних банків Китаю: що потрібно знати вранці

Головні новини закордонних ринків цього ранку.

Головні новини закордонних ринків цього ранку.
Фото: pixabay.com

Американські індекси падають другий день поспіль

S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq знизилися на 0,8%, а індекс Dow Jones скоротився на 1,1%.

Сильні дані щодо ринку праці викликали побоювання в учасників ринку щодо подальшого підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США.

Сьогодні має вийти звіт про зайнятість у США за червень, який дасть більше розуміння стану ринку праці в країні.

За даними Refinitiv, економісти прогнозують, що у червні буде створено 225 тисяч робочих місць, а рівень безробіття знизиться до 3,6%.

Ринки Азії знижуються слідом за США

Широкий індекс акцій Азії (за винятком Японії) MSCI AC Asia ex Japan Index втратив сьогодні 0,6%, японський Nikkei впав на 0,6%, південнокорейський Kospi подешевшав на 1,4%, сінгапурський STI скоротився на 0,5%, а китайський Shanghai Composite та гонконзький Hang Seng знизилися на 0,1% та 0,3% відповідно.

Все через сильні дані щодо зайнятості в США, які турбують інвесторів.

Goldman Sachs знизив рейтинги щодо провідних банків Китаю

Зниження рейтингів торкнулося Agricultural Bank of China (ABC), а також Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) та Industrial Bank Company.

У Goldman Sachs стурбовані відданістю китайських банків кредитувати місцеві органи влади, а також тим, що сектор страждає від рекордно низької прибутковості, оскільки уряд Китаю продовжує знижувати відсоткові ставки, щоб підтримати відновлення економіки країни після пандемії COVID-19.

Тим часом за даними Securities Times, китайські політики вже активізують зусилля щодо збільшення інвестицій у банківську інфраструктуру та вирішують проблеми із кредитами, які були видані місцевим органам влади.

Bank of America: S&P 500 досягне рівня 5000 пунктів у 2024 році

Експерти з американського банку посилаються на схожу ринкову картину, яка спостерігалася на фондовому ринку Америки в періоди з 1950 по 1966 роки та з 1980 по 2000 роки.

У Bank of America очікують, що поточний бичачий цикл триватиме як мінімум до 2028 року, а до 2026 року зможе S&P 500 досягти позначки 6000.

Таке ралі означатиме потенціал зростання приблизно на 36% на горизонті трьох років.

Багато що зараз працює на користь зростання американського ринку акцій, і якщо довгострокова модель бичачого ринку продовжити працювати, то нові рекордні рівні за індексом S&P 500 можуть бути досягнуті раніше, ніж багато хто очікує, зауважують експерти з Bank of America.

Джерело: Мінфін
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