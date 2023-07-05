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5 липня 2023, 13:38 Читать на русском

З початку року Фонд гарантування продав активи банків-банкрутів на 3,1 мільярда гривень

За січень-червень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,1 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

За січень-червень 2023 року сума успішних торгів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, перевищила 3,1 млрд грн.

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Успішні аукціони

«У червні у системі Прозорро.Продажі успішно відбулося 62 аукціони з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, на суму майже 735 млн грн. Таким чином загальна сума успішних торгів за перші шість місяців 2023 року перевищила 3,1 млрд грн», — йдеться в повідомленні.

Серед останніх проданих лотів — ТРЦ «Магелан», кредитний портфель фізичних осіб банку «Аркада» та комерційна нерухомість в обласних центрах. Майже вся сума успішних червневих торгів — 622,3 млн грн — результат продажу активів, що перебували на балансі АТ «МР Банк». Ще на суму 51,9 млн грн відбулися успішні аукціони з реалізації активів ПАТ «Промінвестбанк», і на суму 47,2 млн грн — активів АТ АКБ «Аркада».

Зазначається, що топаукціоном місяця став продаж лота, до складу якого увійшов ТРЦ «Магелан» у столиці. Це була 18 спроба продати активи АТ «МР Банк», яка і завершилася успішно. Початкова ціна на останньому аукціоні становила 448,5 млн грн. Участь у торгах, які відбувалися за англійською моделлю аукціону, взяли троє учасників. У результаті трьох раундів та конкуренції ціна лота зросла на понад 170 млн грн і склала — 620 млн грн.

Станом на 5 липня, за результатами успішних аукціонів червня, отримано повну оплату на суму 96,6 млн грн за 28 лотами.

Кошти ще за 34 лотами, на суму 638 млн грн, очікуються. Від безпосереднього продажу отримано 0,3 млн грн. Кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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