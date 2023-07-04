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4 липня 2023, 11:14 Читать на русском

Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 21,7 мільярда

Протягом поточного тижня запланований продаж активів 7 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 21 697,6 млн грн. Про це йдеться у повідомленні Фонду.

Протягом поточного тижня запланований продаж активів 7 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів.
Фото: epravda.com.ua

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Що продаватиме Фонд

Із них на суму 20 719,5 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 798,5 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 179,6 млн грн, а цінні папери торгуватимуться зі стартовою ціною 0,01 млн грн.

Активи банків, які виставлені на продаж

Промінвестбанк — на загальну суму 8 436,5 млн грн. Із них на суму 8 277,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та на суму 78,6 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 80 млн грн.

МР Банк — на загальну суму 4 741,2 млн грн. Із них на суму 4 653,0 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 86,7 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 1,5 млн грн.

Златобанк — із початковою ціною 4 434,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

Мегабанк — на загальну суму 3 550,0 млн грн, із них на суму 3 029,3 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, 424,1 млн грн — стартова ціна виставленого на продаж нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 96,6 млн грн.

Банк «Січ» на загальну суму 418,2 млн грн, із них на суму 257,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, і на 159,0 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься з 1,5 млн грн.

Земельний капітал — на загальну суму 111,9 млн грн, із них 61,7 млн грн — початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 50,1 млн грн — нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 0,01 млн грн, і цінні папери — за 0,01 млн грн.

АКБ «Капітал» — права вимоги за кредитами виставлені на продаж зі стартовою ціною 5,6 млн грн.

Джерело: Мінфін
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