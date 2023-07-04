Фонд гарантування виставив на продаж активи банків-банкрутів на 21,7 мільярда

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 179,6 млн грн, а цінні папери торгуватимуться зі стартовою ціною 0,01 млн грн.

Із них на суму 20 719,5 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, і на суму 798,5 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Активи банків, які виставлені на продаж

Промінвестбанк — на загальну суму 8 436,5 млн грн. Із них на суму 8 277,8 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами та на суму 78,6 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 80 млн грн.

МР Банк — на загальну суму 4 741,2 млн грн. Із них на суму 4 653,0 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 86,7 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 1,5 млн грн.

Златобанк — із початковою ціною 4 434,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.

Мегабанк — на загальну суму 3 550,0 млн грн, із них на суму 3 029,3 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, 424,1 млн грн — стартова ціна виставленого на продаж нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 96,6 млн грн.

Банк «Січ» на загальну суму 418,2 млн грн, із них на суму 257,7 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, і на 159,0 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься з 1,5 млн грн.

Земельний капітал — на загальну суму 111,9 млн грн, із них 61,7 млн грн — початкова ціна продажу прав вимоги за кредитами, 50,1 млн грн — нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 0,01 млн грн, і цінні папери — за 0,01 млн грн.

АКБ «Капітал» — права вимоги за кредитами виставлені на продаж зі стартовою ціною 5,6 млн грн.