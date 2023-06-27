ФГВФО цього тижня планує продати активи банків на 15,5 мільярда

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Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 15 466,8 млн грн. Із них на суму 14 585,6 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на суму 735,9 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 145,3 млн грн.