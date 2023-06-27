Протягом поточного тижня (26 — 30 червня 2023 року) запланований продаж активів 7 банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Про це повідомляє ФГВФО.
ФГВФО цього тижня планує продати активи банків на 15,5 мільярда
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Початкова ціна реалізації усіх лотів становить 15 466,8 млн грн. Із них на суму 14 585,6 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на суму 735,9 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.
Крім того, дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 145,3 млн грн.
Які активи продаватимуть
- ПАТ «Промінвестбанк» — на загальну суму 8 375,7 млн грн;
- АТ «МР Банк» — на загальну суму 4 865,6 млн грн;
- АТ «Мегабанк» — на загальну суму 1 548,6 млн грн;
- АТ «Банк Січ» — на загальну суму 517,7 млн грн;
- АТ «КБ «Земельний капітал» — на загальну суму 82,9 млн грн;
- ПАТ «Банк Камбіо» — на загальну суму 76,4 млн грн;
- АТ «Місто Банк» — на суму 0,01 млн грн;
У фонді наголошують, що кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунок із кредиторами банків.
Джерело: Мінфін
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