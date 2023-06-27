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27 червня 2023, 18:15 Читать на русском

Путін за рік витратив на фінансування Групи «Вагнера» $1 мільярд

Володимир Путін визнав, що утримання приватної військової компанії «Вагнер» повністю забезпечувалося російською державою. Про це він сказав під час зустрічі у Кремлі, яку транслювало телебачення РФ, пише Ліга.

Володимир Путін визнав, що утримання приватної військової компанії «Вагнер» повністю забезпечувалося російською державою.
Фото: slovoidilo.ua

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Витрати з бюджету

«Хочу, щоб ми всі знали про це. Утримання Групи „Вагнера“ повністю забезпечувалося державою — з Міністерства оборони, з державного бюджету. Лише з травня 2022 року по травень 2023 року на грошове утримання та стимулювальні виплати держава виплатила компанії Вагнер 86 млрд 262 млн рублів», — сказав Путін.

У перерахунку за нинішнім курсом ця сума дорівнює приблизно$1 млрд.

Власник ПВК «Вагнер» — компанія «Конкорд» Євгенія Пригожина — за цей же час заробила 80 млрд рублів, надаючи послуги з харчування російській армії, додав Путін.

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«Сподіваюся, що ніхто нічого не вкрав чи вкрав менше, але ми з цим усім розбиратимемося», — сказав Путін.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Andrik044
Andrik044
27 червня 2023, 18:25
#
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