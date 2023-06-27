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27 червня 2023, 10:53 Читать на русском

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 мільярдів

Кабінет міністрів постановою № 631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Кабінет міністрів постановою № 631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік.
Фото: finance.today.ua

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Бюджет Пенсійного фонду

Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн. З них:

  • 451,1 млрд грн — власні доходи
  • 27,7 млрд грн — кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
  • 249 млрд грн — кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування
  • 37,9 млрд грн — кошти держбюджету на виплату житлових субсидій та пільг.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Артем Сабуров
Артем Сабуров
27 червня 2023, 11:07
#
Это те бабки,которые сша направили на соцвыплаты.
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