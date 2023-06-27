Кабінет міністрів постановою № 631 затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2023 рік. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 мільярдів
►Читайте телеграм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини
Бюджет Пенсійного фонду
Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.
Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн. З них:
- 451,1 млрд грн — власні доходи
- 27,7 млрд грн — кошти загальнообов'язкового державного соціального страхування
- 249 млрд грн — кошти держбюджету на фінансування пенсійних програм та виплат із соціального страхування
- 37,9 млрд грн — кошти держбюджету на виплату житлових субсидій та пільг.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання .
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі - 1