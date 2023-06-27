Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду. На пенсії та соцвиплати витратять 769 мільярдів

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Бюджетом передбачено витрати на пенсії та соціальні виплати в загальній сумі 768,9 млрд грн.

Доходи бюджету Пенсійного фонду визначено у сумі 768,9 млрд грн. З них:

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