Ритейлер вживаних автомобілів зростає, відновлювана енергетика йде донизу

Американські індекси закінчили тиждень падінням. S&P 500 та високотехнологічний Nasdaq втратили 1,4%, індекс Dow Jones — 1,7%. Інвестори йдуть у безпечніші активи — долар США та облігації. Докладніше про те, чим жив фондовий ринок минулого тижня і які події формуватимуть його настрої протягом найближчих 5 днів, розповість інвестиційний аналітик Денис Білий.

Настрої на ринку США були стриманими на фоні посилення грошово-кредитної політики, що триває, центральними банками багатьох країн. Так, наприклад, минулого тижня вирішили підвищити ставки ЦБ Великобританії, Норвегії та Туреччини. Голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл попередив інвесторів, що цього року варто очікувати на подальше підвищення відсоткових ставок у США.

Сукупна вартість акцій ринків, що розвиваються, до 2030 року обжене вартість акції США, — до такої думки прийшли аналітики з Goldman Sachs, — повідомляє Bloomberg. Наразі на США припадає 42% світового ринку акцій, а на ринки, що розвиваються, — 27%.

За оцінками експертів Goldman Sachs, сукупна вартість акцій ринків, що розвиваються, до яких належать Китай та Індія, становитиме вже 35% від капіталізації всього світового фондового ринку. При цьому акції США матимуть частку 27% до цього ж року. До 2050 року частка акцій країн, що розвиваються, на світовому ринку може скласти 47%, а до 2075 — 55%, проти частки американських паперів у 27% і 22% у ті ж роки.

У Goldman Sachs зазначають, що зрушення буде значною мірою обумовлене швидшим зростанням корпоративних доходів у країнах, що розвиваються. За прогнозами економістів, на чолі цього буму буде Китай.

Злети тижня

CarMax Inc (NYSE:KMX) +9,7%

Акції провідного роздрібного продавця старими автомобілями підскочили після публікації звіту про доходи за перший фінансовий квартал 2024 року, які перевищили очікування аналітиків. Досягти таких успіхів компанія спромоглася, переважно, за рахунок скорочення витрат. CarMax скоротила витрати, призупинивши набір нових співробітників, та зупинила викуп акцій у грудні минулого року.

Проте, за рік прибуток CarMax упав майже на 8%, а дохід — на 17%. За даними FactSet, аналітики очікували на прибуток CarMax на рівні $0,79 на акцію і дохід у $7,495 млрд. Причина — падіння продажів уживаних автомобілів на 9,6%, а середніх цін реалізації — на 5,5% у річному вимірі.

Ціни на вживані автомобілі у Штатах останнім часом знизилися, оскільки інфляційний тиск і поліпшення пропозиції нових автомобілів відштовхнули споживачів від купівлі вживаних авто.

«Очевидно, що загальний ринок уживаних автомобілів все ще перебуває у депресії», — говорить генеральний директор CarMax Inc Вільям Неш.

Coinbase Global (NASDAQ:COIN) +7,7%

Незважаючи на складнощі з регуляторами, акції Coinbase зростають. Одна з найбільших криптовалютних бірж здобула велику перемогу на тижні: Верховний Суд США став на її бік. Coinbase подавала до суду заявку з проханням зупинити поточні позови клієнтів на період розгляду апеляцій та перенесення частини справ із судів загальної юрисдикції до приватного арбітражу.

Хоча не всі судді були згодні з таким підсумком, але колегіально вони прийняли рішення підтримати заявку компанії, а відтак — рішення судів нижчої інстанції за рядом попередніх позовів були скасовані. Їх розгляд, мабуть, вже відбуватиметься у порядку арбітражу.

Це рішення було ухвалено на фоні продажу СЕО компанії Брайаном Армстронгом додаткових акцій компанії на суму 1,66 млн доларів; загалом таких акцій за червень він продав уже на 3,38 млн доларів у червні.

Позиції Coinbase у її суперечці з SEC можна назвати досить сильними. Компанія робить зусилля, щоб перевести свої операції в більш «дружні» щодо регулювання країни.

Generac Holdings Inc (NYSE:GNRC) +4,89%

Сильна спека і, як наслідок, збільшення перебоїв із електроенергією, особливо в США та Канаді, штовхає вгору попит на резервні системи. «Погоду» тут робить Техас, у якому мешканців уже закликали заощаджувати на електроенергії, оскільки мережа штату не витримує перевантажень через використання кондиціонерів.

Крім того, через це зростають і ціни на електроенергію: минулого вівторка вони перевищили $2500 за мВт/год на ринку штату на добу вперед. І спека поки не збирається спадати.

На цьому фоні зростають акції американської Generac Holdings, яка розробляє та виробляє переносні, стаціонарні та мобільні генератори потужністю від 800 Вт до 3250 кВт.

Очікується, що Generac опублікує квартальний прибуток у розмірі $1,2 на акцію у своєму майбутньому звіті, а це -59,9% за рік. Також очікується, що дохід становитиме $984,84 млн, що на 23,7% менше, ніж за аналогічний квартал минулого року.

Перший квартал компанія завершила з прибутком $0,63 на акцію і доходом $888, що перевищило прогнози аналітиків, які були на рівнях $0,49 і $841 млн відповідно.

Падіння тижня

Enphase Energy Inc (NASDAQ:ENPH) -13,42%

SolarEdge Technologies Inc (NASDAQ:SEDG) -13,38%

Цього тижня падіння ринку та потенційний тиск на відсоткові ставки вплинули на акції сектору відновлюваної енергетики.

Все більше автовиробників переходять на стандарт зарядки Tesla, що насправді може стати «зустрічним вітром» для SolarEdge та Enphase, які перейшли до індустрії зарядних станцій.

Їхні зарядні пристрої відповідають стандарту CCS, але якщо стандарт Tesla стає загальним і провідним для індустрії, то обом компаніям доведеться переробляти свої продукти, а то, й утилізувати вже випущені.

Для інвесторів також стало не дуже приємною звісткою те, що Федрезерв планує після короткого перепочинку знову підвищити відсоткові ставки. Голова Джером Пауелл заявив комітету Палати представників у середу, що інфляція є все ще вищою, ніж йому хотілося б, і процес зниження інфляції ще далеко попереду. Це може означати стабільно вищі ставки та збільшення вартості фінансування проєктів у сфері відновлюваної енергетики.

Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:AMD) -12,57%

Акції Advanced Micro Devices розпродаються, незважаючи на хайп у ніші штучного інтелекту. Advanced Micro Devices (AMD) викликала фурор на початку цього місяця, коли представила нову лінійку швидких, ефективних напівпровідникових мікросхем, спеціально розроблених для використання в інфраструктурі ШІ.

Падіння акцій вразило інвесторів, але у них все ще великий приріст із початку року, з огляду на те, що акції зросли на 73% у 2023 році. Хороша новина полягає в тому, що відкат у вартості може створити можливість для тих, хто пропустив AMD-ралі і має шанс придбати акції на «відкаті».

Зрештою, інвестори у захваті від потенціалу ШІ, а AMD вже встигла стати суттєвою частиною інфраструктури.

Головні події тижня

26 червня — понеділок

• Емітенти виплачують дивіденди: ConocoPhillips (COP).

• Звіти емітентів: Carnival Corp (CCL).

27 червня — вівторок

• Емітенти виплачують дивіденди: Ameren (AEE), HP Inc (HPQ), Lam Research (LRCX), NXP (NXPI), Public Storage (PSA), Regency Centers (REG), STERIS (STE).

• Звіти емітентів: Walgreens Boots (WBA).

• Базові замовлення на товари тривалого користування у США (місяць до місяця) за травень 2023 року.

• Продаж нового житла в США (місяць до місяця) за травень 2023 року.

28 червня — середа

• Звіти емітентів: Micron (MU), General Mills (GIS).

• Сальдо зовнішньої торгівлі товарами у США за травень 2023 року.

• Товарні запаси у роздрібній торгівлі США без урахування автомобілів за травень 2023 року.

29 червня — четвер

• Емітенти виплачують дивіденди: Deere&Company (DE), FMC (FMC), Humana (HUM), Ralph Lauren A (RL), Steel Dynamics (STLD), Stryker (SYK), US Bancorp (USB).

• Звіти емітентів: Nike (NKE), Paychex (PAYX), McCormick&Co (MKC).

• ВВП у США за 1 квартал 2023 року.

• Дефлятор ВВП США за 1 квартал 2023 року.

30 червня — п'ятниця

• Емітенти виплачують дивіденди: Agilent Technologies (A), Air Products (APD), Realty Income (O), Republic Services (RSG), State Street (STT), Ventas (VTR).

• Звіти емітентів: Constellation Brands A (STZ).

• Індекс споживчих цін (ІСЦ) у Єврозоні за червень 2023 (рік до року).

• Рівень безробіття в Єврозоні за травень 2023 року.