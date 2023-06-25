У Ліхтенштейні пройде перше IPO на картину Френсіса Бекона

За даними WSJ, у разі вдалого розміщення вперше в історії у роздрібних інвесторів з'явиться можливість торгувати акціями знаменитого витвору на фондовій біржі.

Очікується, що торги розпочнуться у липні, а потім портрет буде виставлений на загальний огляд у музеї.

Компанія Artex у найближчі кілька місяців планує розміщення акцій на картини загальною вартістю $1 млрд. Для кожного окремого твору буде проведено власний IPO.

У компанії вважають, що пропозиція надходитиме від приватних колекціонерів, які шукають дешевшу альтернативу продажу через аукціонні будинки, такі як Sotheby's та Christie's, які стягують до 20% комісії, пише The Wall Street Journal.

Водночас Artex бере лише 3% комісії від виручки IPO, а також комісію від кожного наступного перепродажу.

Картини можуть бути прибутковим інвестиційним активом, пише WSJ. Посилаючись на дані від Masterworks, газета повідомляє, що між 1995 і 2022 роками шедеври сучасного мистецтва, створені після 1945 року, приносили 12,6% прибутку на рік, S&P 500 — 9%, а корпоративні облігації США — 4,9%. ж період.