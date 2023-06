У Ліхтенштейні пройде перше IPO на картину Френсіса Бекона

Компанія Artex збирається провести первинне розміщення акцій на суму близько $55 млн на портрет Френсіса Бекона «Три етюди до портрета Джорджа Дайєра» (Three Studies for a Portrait of George Dyer). Акції портрета продаватимуться за ціною близько 100 доларів за папір, їх розмістять на спеціальній художній біржі в Ліхтенштейні, пише The Wall Street Journal.