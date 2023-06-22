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22 червня 2023, 9:38 Читать на русском

Податковий комітет ВР підтримав повернення перевірок та штрафів для бізнесу

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати за урядовий законопроєкт, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки (№ 8401). Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Данило Гетманцев.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати за урядовий законопроєкт, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки (№ 8401).
Фото:mind.ua

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Рекомендації Комітету

«Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт № 8401», — написав він.

За словами Гетманцева законопроєкт передбачає перенесення дати набрання чинності відповідних змін із 1 липня 2023 року на 1 серпня.

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Зокрема, з 1 серпня скасовується 2% єдиний податок (ЄП). Також окремо щодо регулювання переходу з 2% ЄП законопроєкт передбачає:

  • платник 2% єдиного податку матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти;

  • новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

  • автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрацію платником ПДВ було призупинено;

  • надання платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, права перейти повторно в 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви.

Нагадаємо

За словами голови Податкового комітету В Р Данила Гетьманцева, перевірки бізнесу та штрафи для підприємств в Україні будуть відновлені з 1 серпня, а не з 1 липня, як планувалося раніше.

Законопроєкт № 8401 передбачав, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.

Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, в рамках співпраці з фондом Україна зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.

🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше пронаших читачів.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Бедный папа
Бедный папа
22 червня 2023, 10:12
#
Мамкин офшорник
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+15
zevs1
zevs1
22 червня 2023, 10:30
#
Зелёные мародёры
+
0
Sacha Roc
Sacha Roc
22 червня 2023, 11:43
#
Ну так, вся річ у тому, як робити наголос. Написали б, Податковий комітет підтримав мораторій на перевірки у прифронтових регіонах, але зрада ж читається краще.
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