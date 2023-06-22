Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту проголосувати за урядовий законопроєкт, який має скасувати пільги для бізнесу та повернути перевірки (№ 8401). Про це написав в телеграм-каналі голова Комітету Данило Гетманцев.
Податковий комітет ВР підтримав повернення перевірок та штрафів для бізнесу
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Рекомендації Комітету
«Комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт № 8401», — написав він.
За словами Гетманцева законопроєкт передбачає перенесення дати набрання чинності відповідних змін із 1 липня 2023 року на 1 серпня.
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Зокрема, з 1 серпня скасовується 2% єдиний податок (ЄП). Також окремо щодо регулювання переходу з 2% ЄП законопроєкт передбачає:
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платник 2% єдиного податку матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти;
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новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;
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автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрацію платником ПДВ було призупинено;
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надання платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, права перейти повторно в 2023 році на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви.
Нагадаємо
За словами голови Податкового комітету
Законопроєкт № 8401 передбачав, що з 1 липня 2023 року особи, які перейшли на сплату єдиного податку за ставкою 2%, втрачають право на використання податкових пільг і вважаються такими, що застосовують систему оподаткування, на якій вони перебували до обрання спеціальної спрощеної системи оподаткування.
Одна з причин, чому влада хоче скасувати пільги, — вимога міжнародних партнерів, зокрема МВФ. Крім того, в рамках співпраці з фондом Україна зобов'язалася не лише повернути довоєнне оподаткування, а й не створювати нових пільг чи винятків, які б зменшували податкову базу.
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