Українські біженці вірять у перемогу над росією — опитування

80% українських біженців, які нині мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, вірять, що у війні переможе України. Про це повідомляє КМІС, яке провело опитування у квітні.

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40% опитаних вважають, що безумовно або скоріше у війні переможе Україна, 5% думають, що скоріше переможе росія, у безумовну перемогу агресора вірять 1% опитаних біженців. Ще 14% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Разом з цим 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що розповсюджуються лише на контрольовані наразі урядом території. При цьому визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант — 33%, не визначилися з думкою — 16%.