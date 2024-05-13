Українські біженці вірять у перемогу над росією — опитування

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 травня 2024, 13:05

Українські біженці вірять у перемогу над росією — опитування

80% українських біженців, які нині мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, вірять, що у війні переможе України. Про це повідомляє КМІС, яке провело опитування у квітні.

80% українських біженців, які нині мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, вірять, що у війні переможе України.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

40% опитаних вважають, що безумовно або скоріше у війні переможе Україна, 5% думають, що скоріше переможе росія, у безумовну перемогу агресора вірять 1% опитаних біженців. Ще 14% сказали, що їм важко відповісти на це питання.

Разом з цим 51% українських біженців підтримують варіант, коли Україна стає членом НАТО, але з гарантіями безпеки, що розповсюджуються лише на контрольовані наразі урядом території. При цьому визволення нині окупованих територій має бути відкладене на майбутнє. Не підтримують такий варіант — 33%, не визначилися з думкою — 16%.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
potator
potator
13 травня 2024, 13:10
#
Здесь нормальным лучше промолчать
+
0
innapcholko
innapcholko
13 травня 2024, 13:27
#
Только их мало касаеться бусификация — покатали бы в бусике до ТЦК было бы другое мнение.

Лучше уж какой никакой мир — вместо бусификации от нелегитимной власти!
+
+27
Сергей Панасенко
Сергей Панасенко
13 травня 2024, 13:19
#
Маниловщина.
+
0
Lucarelli
Lucarelli
13 травня 2024, 14:09
#
Для большнинства там как раз наихудший вариант — это окончание войны. Тогда придётся определяться. Это не касается тех, кто уже давно работает и не обманывает государства, которые их приютили.
+
0
veritas69
veritas69
13 травня 2024, 14:19
#
А что там определяться. все кто на соц помощи — в неньку.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами