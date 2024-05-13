«Нова пошта» відкрила перші відділення у Британії

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 травня 2024, 14:15

«Нова пошта» відкрила перші відділення у Британії

Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія «Нова пошта» відкрила два відділення. Термін доставки з України — від 5 днів, йдеться у пресрелізі компанії.

Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія «Нова пошта» відкрила два відділення.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Разом із відкриттям відділень компанія запустила курʼєрську доставку. Найближчим часом планується надати можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів партнера InPost.

У Лондоні компанія відкрила два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення: документи до 1 кг — 900 грн, посилки до 2 кг — 950 грн, посилки до 10 кг — 1500 грн, посилки до 30 кг — 2500 грн

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 9

+
0
torn
torn
13 травня 2024, 14:18
#
З початку квітня компанія Нова Пошта (NovaPay) примусово та безальтернативно переводить всіх бізнес клієнтів (ФОП, юр.осіб) на свою послугу, де за переказ кожного безготівкового платежу з оплати товару бере комісію 3,65%+20грн. Звертаюся до представників НБУ, Антимонопольного комітету, Кабінету міністрів, депутатів із закликом розглянути ситуацію, в якій користуючись монопольним становищем на ринку приватна компанія встановлює завищену майже у 3 рази комісію за переказ безготівкової оплати, та вплинути з метою зменшення комісії до середньоринкової. За аналогічні послуги еквайрингу в Україні провідні банки зараз беруть комісію 1,3%, поточна узгоджена АМКУ та НБУ комісія interchange 0,7% на період воєнного стану. Вважаю, що вказана завищена комісія відчутно підвищує рівень цін для споживачів, а також негативно впливає на діяльність та розвиток малих і середніх підприємців, особливо під час війни, запобігає зростанню легальної електронної комерції в Україні та впровадженню безготівкових розрахунків.
+
0
torn
torn
13 травня 2024, 14:39
#
Сумарна комісія за переказ безготівкової оплати в 500 грн складає 7,7%, 5,6% за 1000 грн., 4,7% за 2000 грн. Тобто якщо інтернет-магазин торгує товарами післяплатою цінового діапазону 500−1000 грн, то Нова пошта отримує з ОБОРОТУ цього магазину близько 6,6% коміссії тільки за перекази коштів. А крім цього звісно оплачуються самі послуги доставки. В Європі, чи навіть в світі, десь є хоч близько подібні комісії за перекази?
+
+1
Qwerty1999
Qwerty1999
13 травня 2024, 16:05
#
Torn

Вам ніхто не забороняє купувати у ФОП та юр.осіб товар та сплачувати за нього згідно
рахунку-фактури повну вартісь авансовим переказом на IBAN-рахунок без додаткових комісій.

Також вам ніхто не забороняє укласти договір з НП та сплачувати за всі відправлені або отримані
товари згідно рахунку-фактури від НП за попередній місяць одним платежем без додаткових комісій.

Було б тільки бажання оптимізувати витрати…
+
0
torn
torn
13 травня 2024, 16:43
#
В Україні в інтернет-магазинах клієнти купують товари з післяплатою в 90−95% випадків, це наслідок засилля шахрайських схем під час покупки товарів в інтернеті та недостатність зусиль правоохоронних органів та законодавства в боротьбі з ними. Тобто якщо продавці не будуть відправляти післяплатою, то у них не будуть купувати. Договір з Новою поштою в жодному разі не звільняє від комісій за перекази післяплат на рахунок продавця.
+
+1
locustsucol
locustsucol
13 травня 2024, 17:46
#
Не подобається — не купуйте через НП.
Наразі видно, що ви (або група людей з вашого акаунту) спамите всюди замовну антирекламу НП, вже другий місяць поспіль. Це така реклама у укрпошти, чи, що вірогідніше — містекспрес?
+
0
torn
torn
13 травня 2024, 18:32
#
Наразі Нова пошта займає монопольне становище на ринку доставки і користуючись цим встановила завищену в три рази комісію за конкретну послугу. Мета постів привернути увагу до цієї проблеми та державними методами впливу зменшити вказані комісії до середьньоринкових. Це буде мати позитивні наслідки в першу чергу для споживачів у вигляді зменшення цін та витрат на покупку онлайн, а також бізнесу електронної комерції, який і без цього зараз переживає кризу.
+
0
korrs
korrs
13 травня 2024, 18:56
#
Та зрозуміло що замовлення, він вже 2 місяць це тут спамить. При цій владі не важко передбачити, що НП витиснуть взагалі з України. Містекспрес, побудований на корупції в сбу (наприклад, 10 відсотків від вартості товару за «розмитнення» з штатів в обхід митниці при ригах), інших методів конкурентної боротьби не знає. Відгуків про себе читати вони не хочуть, тому створюють у фб та телеграмі сторінки з такою маячнею про «монопольне становище на ринку доставки»))), але вкласти гроші щоб пофіксити свій софт чи поштамати, чи виховати свій персонал чемно розмовляти — це не по їхньому. І схоже це тепер знову не по українські, бо весь успішний бізнес татарівщина та єрмаківщина хоче витиснути, якщо не привласнити. Нову Пошту чекає вигнання, буде європейським оператором без України, яку звісно з таким свавіллям і такою «журналістикою» в ЄС ніколи не візьмуть.
+
0
korrs
korrs
13 травня 2024, 19:10
#
Замовники цього спаму схоже створюють загальний шум отакими постами. Це не тільки на мінфіні вони це ввалюють. Щоб потім використати цей шум як «обгрунтування» щоб реально потім через кабмін чи взагалі ВР тиснути ввести зміни і прибрати конкуренцію, яку програють відомі два інші конкуренти, які не вміють в конкуренцію. Нова Пошта активно розширюється і використовує лояльність своїх клієнтів як ресурс для розвитку. А ці горе конкуренти, замість того щоб використати цю слабкість НП зараз, хочуть прибрати те, що їм ніколи не світить — конкурентний механізм ставити вищі ціни на якісні послуги. Совок в головах гине тільки в могилі.
+
0
Genna Smatko
Genna Smatko
13 травня 2024, 17:37
#
Щоб Залужний міг посилки родичам присилати.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами