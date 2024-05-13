«Нова пошта» відкрила перші відділення у Британії

Велика Британія стала 13 європейською країною, у якій компанія «Нова пошта» відкрила два відділення. Термін доставки з України — від 5 днів, йдеться у пресрелізі компанії.

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Разом із відкриттям відділень компанія запустила курʼєрську доставку. Найближчим часом планується надати можливість відправляти і отримувати посилки через мережу поштоматів партнера InPost.

У Лондоні компанія відкрила два відділення: поштове до 30 кг та вантажне до 1000 кг.

Вартість доставки з України у Велику Британію у відділення: документи до 1 кг — 900 грн, посилки до 2 кг — 950 грн, посилки до 10 кг — 1500 грн, посилки до 30 кг — 2500 грн

Також клієнти можуть замовляти доставку посилок до 100 кг кур'єром в Англії, Шотландії, Північній Ірландії та Вельсі.

За відправлення до 30 кг потрібно буде додатково сплатити +100 грн, а за кожні 100 кг посилки +250 грн.