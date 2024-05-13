У понеділок на готівковому ринку курс долара зріс на 2 копійки у продажу. Євро подорожчало на 7 копійок у купівлі та на 5 копійок у продажу.
13 травня 2024, 10:34
Курс валют на 13 травня: євро та долар продовжують рости
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Валютний ринок
Середній курс долара в обмінниках не змінився. Євро додало 2 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 39,50−39,97 грн. Євро купують за 42,50 грн, а продають за 43,10 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 39,85−39,95, євро — 42,95−43,13 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 39,51−39,56 грн/$. Торги євро проходять на рівні 42,57−42,60 грн/євро.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3
ps. исусов брат и младший сын бога алекс 2006