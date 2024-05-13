У квітні українці придбали майже 1,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром. Це у півтора раза більше, в порівнянні з квітнем 2023 року.
13 травня 2024, 11:57
Українці стали більше купувати електрокари в Китаї
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З цієї кількості: нових — 845 од. (+66%); вживаних — 317 од. (+17%) од. Автомобілі китайського походження охопили 15% квітневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 1,6%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 77%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 — 141 од.;
- Honda M-NV — 72 од.;
- Nissan Ariya — 68 од.;
- BYD Song Plus — 52 од.;
- Cherry Tiggo 4 Pro — 47 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 — 68 од.;
- Nissan Ariya — 42 од.;
- Toyota BZ4X — 19 од.;
- Honda M-NV — 17 од.;
- Honda eNS1 — 15 од.
Джерело: Мінфін
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