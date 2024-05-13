Щорічний пакет у розмірі 3 млрд євро, зібраний із прибутків від заморожених російських активів, майже не матиме впливу у контексті військових потреб України. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Politico.
Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст
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«Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військової та невійськової, то 3 млрд євро — це насправді майже ніщо. Нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну», — зазначив він у коментарі виданню під час зустрічі міністрів юстиції країн «Великої сімки» у Венеції.
Цього тижня Євросоюз схвалив план використання прибутків від заморожених у Європі активів рф для закупівлі зброї для України. Зокрема, йдеться про суму від 2,5 до 3 млрд євро на рік.
Утім, міністр юстиції Малюска скептично оцінив суттєвий вплив від такої суми. Водночас назвав відповідне рішення ЄС «хорошим перший кроком».
«Український уряд хотів би отримати повну конфіскацію російських активів і дійсно вірить, що це законно. І це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни», — додав він.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну ЄС заблокував понад 200 млрд євро російських державних активів.
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По-перше, кожен євро, який витрачається на корупцію замість того, щоб витрачатися на спорядження солдатів, послаблює захист України від російської агресії», — пояснив німецький урядовець. По-друге, Україна має на меті колись стати членом Європейського Союзу, нагадав міністр. «Якщо Україна хоче прямувати до членства, вона повинна боротися з високим рівнем корупції», — сказав Бушман. «По-третє, йдеться про майбутнє, в якому, сподіваюся, в Україні знову буде мир. Без іноземної допомоги відбудови не буде», — додав він. За його словами, готовність потенційних країн-донорів допомогти буде меншою, якщо значну частину допомоги розкрадатимуть. Міністри юстиції країн G7 на зустрічі, яка проходить 9 і 10 травня у Венеції, хочуть обговорити боротьбу з корупцією, ситуацію в Україні та спільні зусилля у боротьбі з організованою злочинністю. Дводенна зустріч присвячена зміцненню демократичних інститутів України та запобіганню будь-яким формам неправомірного використання коштів, виділених на відбудову, зазначили в Італії.