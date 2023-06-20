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20 червня 2023, 19:26 Читать на русском

Фонд гарантування продає активи банків на понад 8 мільярдів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 9 банків, які ліквідуються, зі стартовою загальною ціною 8,16 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж активи 9 банків, які ліквідуються, зі стартовою загальною ціною 8,16 млрд грн.
Фото: mig.com.ua

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З них на суму 6,7 млрд грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами, на суму 789,7 млн грн — об'єкти нерухомого майна, земельні ділянки та інші основні засоби.

Дебіторська заборгованість перед банками виставлена на продаж за 120,9 млн грн, а цінні папери — за 549,9 млн грн.

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Продаж активів банків

Упродовж тижня заплановано продаж активів таких банків:

  • Златобанк — зі стартовою ціною 4 434,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами;
  • Мегабанк — на загальну суму 1 914,0 млн грн, із них на суму 1 179,1 млн грн виставлено права вимоги за кредитами, 647,5 млн грн — стартова ціна виставленого на продаж нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 87,4 млн грн.
  • МР Банк — на загальну суму 572,6 млн грн. З них на суму 555,9 млн грн виставлено на продаж права вимоги за кредитами та на суму 15,0 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби. Дебіторська заборгованість виставлена на продаж із початковою ціною 1,7 млн грн.
  • Фідобанк — цінні папери банку виставлені на продаж зі стартовою ціною 549,9 млн грн.
  • Банк Січ — на загальну суму 300,6 млн грн, із них на суму 299,2 млн грн виставлено права вимоги за кредитними договорами, і на 1,4 млн грн — нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.
  • Аркада — з початковою ціною 182,2 млн грн на продаж виставлено права вимоги за кредитами.
  • Промінвестбанк — на загальну суму 121,2 млн грн. Із них на суму 75,7 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби та на суму 13,8 млн грн права вимоги за кредитами. Дебіторська заборгованість перед банком торгуватиметься за 31,7 млн грн.
  • Земельний Капітал — на загальну суму 82,9 млн грн, із них 50,1 млн грн — початкова ціна продажу нерухомого майна, земельних ділянок, авто та інших основних засобів, і 32,8 млн грн — початкова ціна продажу права вимоги за кредитами.
  • Місто Банк — на суму 0,01 млн грн на продаж виставлено нерухоме майно, земельні ділянки, авто та інші основні засоби.

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Джерело: Мінфін
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