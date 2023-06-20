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20 червня 2023, 15:58 Читать на русском

Philip Morris побудує нову фабрику у Львівській області за $30 мільйонів

Тютюнова компанія Philip Morris International заявила, що інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області. Очікується, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Тютюнова компанія Philip Morris International заявила, що інвестує понад $30 млн у запуск нового виробництва у Львівській області.
Фото: www.pmi.com

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Зазначається, що запуск нового виробництва «дозволить компанії повністю задовольнити внутрішній попит, створити сотні нових робочих місць і підтримати економічне зростання України сьогодні та у майбутньому».

Підготовчі роботи

Підготовчі роботи щодо майбутньої фабрики почнуться у липні 2023 року. У компанії очікують, що виробництво буде запущено у 1 кварталі 2024 року.

«На новій фабриці працюватиме понад 250 людей, переважно на виробництві. Працевлаштування першочергово буде запропоновано працівникам харківського підприємства «Філіп Морріс», — йдеться у заяві компанії.

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Philip Morris також заявила, що працює на українському ринку з 1994 року і за цей час інвестувала в економіку України понад $700 млн. Повідомляється, що у 2022 році «Філіп Морріс» сплатила в Україні 25,3 млрд грн податків.

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Джерело: Мінфін
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