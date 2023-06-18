Україна розірвала угоду з Сирією про уникнення подвійного оподаткування

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Що відомо

«Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону про припинення дії Угоди між Урядом України і Урядом Сирійської Арабської Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що метою законопроєкту є припинення дії міжнародного міжурядового договору з Сирією. Це сприятиме прискоренню згортання економічних і фінансових зв’язків з нею як з країною, яка прийняла рішення визнати незалежність і суверенітет квазіутворень на тимчасово окупованих територіях України та встановити «дипломатичні відносини» з російськими окупаційними адміністраціями на тимчасово окупованих частинах цих областей.

Ухвалення документа сприятиме недопущенню поповнення бюджету країни, що сприяє агресору, шляхом надання Україною пільгових умов оподаткування для резидентів Сирії, що працюють в Україні, а також звільненню України від зобов’язань щодо обміну інформацією з компетентними органами Сирії з податкових питань.

Нагадаємо

Верховна Рада 2 травня 2023 року припинила дію угоди між урядами України та Сирійської Арабської Республіки про торговельне, економічне і технічне співробітництво.