Настрої трейдерів на крипторинку впали до мінімуму за три роки

Настрої трейдерів знаходяться на «найнегативнішому» рівні з березня 2020 року, повідомили аналітики Santiment. Тоді пандемія COVID-19 обвалила ринок цифрових активів, курс біткоїну опустився за два тижні з $9 тис. до $5,2 тис.

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Показник, що вимірюється Santimеnt, враховує співвідношення позитивних та негативних коментарів та кількість пов'язаних із криптовалютами публікацій у соцмережах.

Як правило, ціни знаходяться на максимумах, коли настрої є позитивними, і досягають дна, коли настрої опускаються до занадто негативних.

Що вплинуло на настрої

Цього разу на настрої учасників ринку криптовалют вплинули падіння цін на цифрові активи та побоювання з приводу позовів Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США до бірж Binance і Coinbase, вважають аналітики.



Обидва позови до провідних платформ було подано на початку червня. Регулятор звинувачує їх у порушенні законів про цінні папери.

На тлі новин про судовий розгляд із Binance від 5 червня курс біткоїну опустився на 4% за добу, до $25,5 тис.

Щойно почавши відновлюватися 6 червня, ціна активу знову повернулася до цієї позначки після повідомлення про позов до Coinbase.