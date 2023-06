Настрої трейдерів на крипторинку впали до мінімуму за три роки

► Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Показник, що вимірюється Santimеnt, враховує співвідношення позитивних та негативних коментарів та кількість пов'язаних із криптовалютами публікацій у соцмережах.

Як правило, ціни знаходяться на максимумах, коли настрої є позитивними, і досягають дна, коли настрої опускаються до занадто негативних.

😱 З комбінацією falling #crypto prices and rising concerns about #Binance & #Coinbase , trader sentiment is officially at its most negative level since #Covid crashed markets in March, 2020. https://t.co/EIROZSkMYW pic.twitter.com/tBhqXRU4XU