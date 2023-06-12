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12 червня 2023, 11:18 Читать на русском

Стрімке сповільнення інфляції завершується — банкір

У червні очікується додаткове сповільнення інфляції, але його потенціал практично вичерпано. Про це написав у фейсбуці начальник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов.

У червні очікується додаткове сповільнення інфляції, але його потенціал практично вичерпано.
Фото: depositphotos.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що заважатиме сповільненню інфляції

За словами Блінова, влітку подальшому сповільненню інфляції заважатимуть:

  • підвищення тарифів на електроенергію;
  • розворот цін на пальне через відновлення оподаткування;
  • вплив Каховської катастрофи на ціни овочів.

Інфляція в Україні

Раніше «Мінфін» писав, що за даними Держстату, у річному вимірі інфляція в Україні у травні сповільнилась до 15,3% з 17,9% у квітні.

Місячна інфляція прискорилася до 0,5% (у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0,7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,8%.

У березні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася — до 21,3% з 24,9% у лютому.

🕵️Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
12 червня 2023, 12:21
#
Сенс банк,повышайте % по депо,не жлобьтесь.
+
0
youknow
youknow
12 червня 2023, 12:22
#
Та ви генії))
+
+15
Olga Bondarenko
Olga Bondarenko
12 червня 2023, 13:09
#
А можна поцікавитися, чому зростуть ціни на пальне? було 7% ПДВ — стане 20%. В Польщі було 8% ПДВ — повернули 23%. Ціни не змінилися.
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
12 червня 2023, 13:20
#
Зеінфляція
+
0
zzzachary
zzzachary
12 червня 2023, 13:49
#
Та ти розумний аж страшно! Аби ляпнути!
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