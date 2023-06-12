У червні очікується додаткове сповільнення інфляції, але його потенціал практично вичерпано. Про це написав у фейсбуці начальник аналітичного відділу Sense Bank Олексій Блінов.
Стрімке сповільнення інфляції завершується — банкір
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Що заважатиме сповільненню інфляції
За словами Блінова, влітку подальшому сповільненню інфляції заважатимуть:
- підвищення тарифів на електроенергію;
- розворот цін на пальне через відновлення оподаткування;
- вплив Каховської катастрофи на ціни овочів.
Інфляція в Україні
Раніше «Мінфін» писав, що за даними Держстату, у річному вимірі інфляція в Україні у травні сповільнилась до 15,3% з 17,9% у квітні.
Місячна інфляція прискорилася до 0,5% (у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0,7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,8%.
У березні 2023 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) і далі сповільнювалася — до 21,3% з 24,9% у лютому.
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