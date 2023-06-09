У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі. Як змінилися ціни в Україні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

9 червня 2023, 16:35 Читать на русском

У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі. Як змінилися ціни в Україні

У річному вимірі інфляція в Україні у травні сповільнилась до 15,3% з 17,9% у квітні. Про це свідчать дані Держстату.

У річному вимірі інфляція в Україні у травні сповільнилась до 15,3% з 17,9% у квітні.
Фото: gmk.center

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Місячна інфляція прискорилася до 0,5% (у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0,7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,8%.

Як змінились ціни у травні

На споживчому ринку ціни на харчі та безалкогольні напої у травні зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7−0,2% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло.

Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2−0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої - на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття — на 1,9%, одяг — на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,5%.

Читайте також: Що буде з ВВП, інфляцією та безробіттям в Україні найближчими роками. НБУ озвучив прогноз

Ціни на товари та послуги протягом року

Протягом року продукти харчування подорожчали на 19,7%. Найбільше подорожчали яйця — на 124,9% та овочі — 28,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 14,6%, на одяг та взуття на 2,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 18,5%, охорона здоров'я — на 14,0%, транспорт — на 10,6%, ціни на зв'язок зросли на 9,8%, на відпочинок та культуру — на 11,6%, на освіту — на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали на 19,4%, різні товари та послуги подорожчали на 17,9%.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+27
Ranet
Ranet
9 червня 2023, 17:45
#
Скажите, как называется магазин, где все дешевеет. Я хожу в Сильпо и Метро, так там все наоборот. Может за дешевым мясом надо в Еву?
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 червня 2023, 18:06
#
Этот магазин называетя буфет НБУ!!!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами