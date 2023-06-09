У травні інфляція сповільнилась до 15,3% у річному вимірі. Як змінилися ціни в Україні

У річному вимірі інфляція в Україні у травні сповільнилась до 15,3% з 17,9% у квітні. Про це свідчать дані Держстату.

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Місячна інфляція прискорилася до 0,5% (у квітні — 0,2%, у березні — 1,5%, у лютому — 0,7%, у січні — 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,8%.

Як змінились ціни у травні

На споживчому ринку ціни на харчі та безалкогольні напої у травні зросли на 0,9%. Найбільше (на 8,7% та 5,6%) подорожчали фрукти та овочі. На 1,7−0,2% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло.

Водночас на 22,7% подешевшали яйця, на 3,2−0,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, зокрема на тютюнові вироби — на 1,3%, алкогольні напої - на 1,2%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття — на 1,9%, одяг — на 1,4%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,8% відбулося насамперед за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 1%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,5%.

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Ціни на товари та послуги протягом року

Протягом року продукти харчування подорожчали на 19,7%. Найбільше подорожчали яйця — на 124,9% та овочі — 28,1%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 14,6%, на одяг та взуття на 2,1%.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 3,6%.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка подорожчали на 18,5%, охорона здоров'я — на 14,0%, транспорт — на 10,6%, ціни на зв'язок зросли на 9,8%, на відпочинок та культуру — на 11,6%, на освіту — на 9,6%, ресторани та готелі подорожчали на 19,4%, різні товари та послуги подорожчали на 17,9%.