Головне за тиждень: Міжнародні резерви, зношені купюри та про які карткові операції банки доповідатимуть НБУ

Коли біткоїн тільки з'явився, Тім Дрейпер вже був відомим венчурним інвестором Кремнієвої долини. Віра в технологічний розвиток змусила його звернути увагу і на нову децентралізовану валюту. Хоча спершу біткоїн приносив мільярдеру лише проблеми.

41,2 грн/$ на початок 2024 року: НБУ використав прогноз курсу FocusEconomix для оцінки стійкості стратегій банків

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку. Для цього фінансистам необхідно до 1 грудня цього року подати регулятору бізнес-модель банку станом на 1 січня — з 2022 до 2025 року. Таку інформацію має бути надано відповідно до шаблонів від НБУ. Про це йдеться в листі Нацбанку (24−0006/39880 від 7.06.2023 р), який є у розпорядженні «Мінфіну».

Великі банки почали активно підвищувати прибутковість валютних депозитів

Цього разу великі банки підвищували не лише ставки за депозитами у гривні, а й у доларі та євро. Хто і як переглянув свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів, читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Чому насправді банки відмовляються приймати зношені купюри

Останнім часом почастішали скарги на те, що банки відмовляються приймати зношені купюри. Проблемою навіть зацікавилися у профільному парламентському комітеті та Нацбанку. Чому вона виникла і як її вирішити, у колонці для «Мінфіну» пише Михайло Демків, фінансовий аналітик групи ICU.

єВідновлення: де краще відкрити картку для виплат на відбудову житла

Власники пошкодженого війною житла можуть отримати виплати до 200 тис. грн. Кошти будуть зараховані на спеціальну картку єВідновлення, якою можна розраховуватись лише за будівельні товари та послуги. Наразі відкрити таку картку вже можна в семи банках, ще декілька готуються приєднатися до програми. «Мінфін» розповість, які умови відкриття та обслуговування «будівельних» карток пропонують ці банки.

Які банки стали найприбутковішими та найзбитковішими у квітні

Приватбанк у квітні 2023 року отримав ще 4,84 млрд грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн — та ПУМБ — 684,7 млн грн.

Приватбанк, Райффайзен, ПУМБ та інші: хто і на чому заробляв та втрачав у 1 кварталі

На другому році великої війни українська банківська система змогла покращити свій фінансовий стан. Збиткових банків поменшало, а заробітки фінустанов помітно зросли. Це в умовах тотального скорочення кредитування та зростання кредитних неповернень. «Мінфін» проаналізував звіти банків за перший квартал 2023 року, порівняв із результатами річної давності та розкаже, на чому заробляв і чим жив фінансовий сектор.

Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України

Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України на 2023 рік до 2% з 3,3%, які він прогнозував у січні цього року.

Кінець анонімності холодних криптогаманців: чому скандал з Ledger — тільки початок

Скандал навколо нової функції криптогаманців Ledger загострив проблему конфіденційності холодних криптогаманців, які вважаються найбезпечнішим способом зберігання криптоактивів. Як вирішується ця проблема зараз та до чого готуватися криптоінвесторам у найближчій перспективі, розповість «Мінфін».

Міжнародні резерви України зросли до рекордної позначки з серпня 2011 року. Головні чинники росту

Станом на 1 червня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили $37,31 млрд. У травні резерви зросли на 4% та оновили одинадцятирічний максимум. Більший обсяг від вищезазначеного було зафіксовано в серпні 2011 року.

«Мінфін» починає збирати новий портфель акцій: запропонуйте цікаву для вас стартову суму

Інвестиційний проєкт «Мінфіну» поставлено на паузу: через обмеження НБУ ми не можемо купувати нові активи та користуватися грошима, які маємо на рахунку нашого брокера. Але ми продовжуємо вчитися інвестувати навіть зараз. Разом із нашими читачами ми сформуємо віртуальні портфелі та перевіримо, яка інвестиційна стратегія — консервативна чи агресивна — виявиться вдалішою.

Підрив Каховської ГЕС. В Укргідроенерго заявили, що станція не підлягає відновленню

6 червня російські окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. Близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.

Курганов: до війни оформлення здорожчувало «однушку» на $3,5−4 тис., зараз буде ще більше

На вітчизняному ринку нерухомості зараз відбуваються тектонічні зміни. Річ не тільки у зниженні попиту через війну і повну невизначеність щодо цін. По-новому укладаються угоди на купівлю квартир у новобудовах, з'явилися нові ризики придбання житла на вторинному ринку. Про це і не тільки «Мінфін» поговорив із Сергієм Кургановим, практикуючим рієлтором, генеральним директором «Рієлторського об'єднання «Простор».

В НБУ пояснили, про які карткові операції доповідатимуть банки