Великі банки почали активно підвищувати прибутковість валютних депозитів

Цього разу великі банки підвищували не лише ставки за депозитами у гривні, а й у доларі та євро . Хто і як переглянув свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів, читайте у свіжому огляді Мінфіну.

Новий макроекономічний та монетарний огляд НБУ за травень зафіксував кілька важливих моментів. По-перше, у травні інфляція продовжила згасати. Насамперед, на думку регулятора, за рахунок зниження цін на пальне та продовольство, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, а також покращення інфляційних очікувань.

По-друге, НБУ відзначив подальше зростання привабливості гривневих інструментів. На думку регулятора, цьому сприяли вжиті ним заходи. Зокрема, Нацбанк дав можливість фінансистам вкладатися у свої депозитні сертифікати під 25% річних і прив'язав обсяги можливих вкладень до обсягів коштів, залучених банком від населення на термінові депозити. 2 червня відбувся вже 9 аукціон із продажу тримісячних депозитних сертифікатів. За цей час обсяг їх розміщення досяг 125,3 млрд. гривень, з них 51,14 млрд. — на дебютному аукціоні.

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Це, крім іншого, покращило структуру депозитних потфелів банків.

Банки стали активніше конкурувати за клієнтів, пропонуючи привабливіші ставки за депозитами понад три місяці. Це, вважають у НБУ, розгорнуло тренд на зниження частки строкових депозитів фізосіб у гривні.

НБУ продовжує створювати умови, за яких банкам не вигідні короткострокові вкладення приватних клієнтів. Так, минулого тижня фінансисти отримали листа від регулятора (№P/31−0006/38262), згідно з яким депозити з правом дострокового зняття прирівнюються до коштів на поточному рахунку. А отже, банку доведеться формувати під такі кошти підвищені резерви.

«Викладене у листі роз'яснення регулятора повністю відповідає і букві, і духу закону: якщо гроші з термінового депозиту можна зняти будь-якої миті, де-факто він не строковий. В нашій лінійці депозитних продуктів були і залишаються строкові вклади, які не допускають дострокового розірвання угоди, і карткові продукти, в межах яких банк нараховує відсотки за залишками власних коштів клієнта на рахунку», — пояснив голова правління Юнекс Банку Іван Світек.

Після того, як НБУ став запроваджувати підвищені вимоги резервування під кошти, що залучаються на поточні рахунки та короткі депозити, деякі фінансисти почали активно просувати довгі вклади з правом дострокового розірвання. Для клієнта нічого не змінюється — він може зняти свої гроші в будь-який час, але банку в цьому випадку вже не доводиться заморожувати додаткові кошти резервів під такі депозити. Тепер Нацбанк остаточно прикрив цю лазівку.

За словами Івана Світека, подібна практика не стала загальноприйнятою для ринку, тому серйозних змін не відбудеться. Але фінустанови, які пропонували депозити з правом дострокового розірвання, змушені будуть знизити їхню прибутковість. Проте банкіри вважають, що вони, як і раніше, будуть затребувані.

«Певною мірою «комбіновані» депозити, які мають конкретний термін розміщення коштів, проте допускають дострокове зняття, мають психологічний вплив на вкладника. Теоретично такий продукт вибирають фізособи, які прагнуть формування значних заощаджень, проте не впевнені, що кошти не знадобляться їм через різкі життєві зміни.

Можна припустити, що кошти, розміщені на таких вкладах, більш захищені з погляду можливого дострокового зняття, ніж кошти на поточних рахунках. І цей фактор може мотивувати банки, які пропонують такі вклади, не вдаватися до значних змін", — пояснив свою думку Іван Світек.

Хто найактивніше змінював ставки

Найбільше підвищення ставок за гривневими депозитами провів Укрексімбанк. Банк додав 2,5 в.п. до прибутковості вкладів на 6 міс та по 1 в.п. — до прибутковості вкладів на 9 і 12 місяців. Тепер його клієнти заробляють на 6-місячних депозитах 17% річних, на вкладеннях на 9 та 12 місяців — 15,5% річних. Банк також додав по 0,1 в.п. до прибутковості вкладів у доларі на 6, 9 та 12 місяців і тепер платить 1,5% річних за вкладами на 6 місяців та по 1,85% річних — за вкладами на 9 та 12 місяців.

У доларі найактивніше підвищували доходність депозитів monobank та Універсалбанк. Обидва додали по 2 в.п. до прибутковості вкладів на 12 місяців, довівши її до 2,1% річних, та по 1,5 в.п. до прибутковості вкладів на 6 місяців. Тепер обидва платять за такими вкладами 1,6% річних.

У євро найбільше підвищував цього разу доходність депозитів Акорд Банк. Так, банк додав 1,9 в.п. до ставки 12-місячних вкладів і сплачує тепер за ними 2% річних, на 1,65 в.п. до 1,75% річних збільшено доходність вкладів на 6 місяців, на 1,4 в.п. до 1,5% річних — прибутковість вкладів на 3 місяців.

Які ще банки підвищували ставки

А-Банк збільшив прибутковість гривневих депозитів терміном на 12 місяців на 0,75 в.п. до 16,75% річних. Ставку за вкладами на 6 місяців знижено на 2 в.п. до 16,5%.

Ідея Банк підвищив на 0,5 в.п. прибутковість гривневих вкладів на 6 місяців до 16% річних, на 0,33 в.п. до 17,66% річних — прибутковість вкладів на 12 місяців і на 0,14 в.п. до 16,47% річних — дохідність вкладів на 9 місяців.

Універсал банк та monobank додали по 1,5 в.п. до прибутковості вкладів у євро на 12 місяців і тепер сплачують за ними 1,6% річних. На 1 в.п. до 1,1% річних виросла прибутковість євровкладів на 6 місяців обох банках. monobank також збільшив доходність гривневих депозитів на 12 місяців, додавши до неї 0,5 в.п. Тепер на таких вкладах можна заробити 16% річних.

МТБ Банк підвищив ставки на всі види строкових вкладів у доларі та євро. Прибутковість доларових вкладів на 12 місяців зросла на 0,35 в.п. до 1,7% річних, на 6 місяців — на 0,3 в.п. до 1,6% річних, на 3 та 9 місяців — на 0, 25 в.п. до 1,35% та 1,65% річних відповідно.

Приблизно за таким самим алгоритмом банк підвищував і прибутковість депозитів у євро. Найбільше зросла прибутковість вкладів на 12 місяців (на 0,25 в.п. до 1,5% річних) та 6 місяців (на 0,2 в.п. до 1,4% річних). По 0,15 в.п. банк додав до ставок вкладів на 3 та 9 місяців і тепер платить за ними 1,15% та 1,45% річних відповідно.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.05.2023−06.06.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в Укрексімбанку: 3 місяці- 93 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.05.2023−06.06.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в Укрексімбанку: 3 місяці- 93 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.05.2023−06.06.2023.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в Укрексімбанку: 3 місяці- 93 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.