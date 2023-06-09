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9 червня 2023, 14:07 Читать на русском

41,2 грн/$ на початок 2024 року: НБУ озвучив орієнтири офіційного курсу до 2025 року

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку. Для цього фінансистам необхідно до 1 грудня цього року подати регулятору бізнес-модель банку станом на 1 січня — з 2022 до 2025 року. Таку інформацію має бути надано відповідно до шаблонів від НБУ. Про це йдеться в листі Нацбанку (24−0006/39880 від 7.06.2023 р), який є у розпорядженні «Мінфіну».

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку.

До листа також додаються основні макропоказники, на які мають орієнтуватися банкіри, прораховуючи власні стратегії розвитку. Зокрема, у матеріалах НБУ зазначається, що на 1 січня 2024 р. офіційний курс гривні до долара складе 41,2 грн/$, а до 1 січня 2025 р. опуститься до 41,9 грн/$.

Дані взяті з прогнозу FocusEconomix, провідного постачальника макроекономічної інформації, на розрахунки якого орієнтуються найбільші компанії та світові фінансові інститути на кшталт Світового банку. Наразі FocusEconomics надає дані та прогнози щодо 198 країн і більш ніж 30 товарів на основі висновків міжнародних інвестиційних банків, рейтингових агентств, центробанків та аналітичних центрів.

У таблиці макроекономічних показників, що додається до листа НБУ, також міститься інформація про динаміку інфляції, безробіття, зміну облікової ставки НБУ та ін.

Автор:
Олена Дьоміна
Головний редактор Олена Дьоміна
Пише на теми: Макроекономіка, фінанси, державне регулювання, бюджет, фіскальна політика
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
extremumlife
extremumlife
9 червня 2023, 14:13
#
41,2 за колекційні долари з «незаплямованою» репутацієї, чи й за ті, які перебувають у обігу?))
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0
Артем Сабуров
Артем Сабуров
9 червня 2023, 14:28
#
Тонимонтана просто уволил главу гостомельской рга за хищения вместо расстрела из гранатомёта. Другое прилезет к корыту,то же самое будет.
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0
Kaleso
Kaleso
9 червня 2023, 14:37
#
Смішно одна брехня реальний курс давно за 60
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
9 червня 2023, 14:54
#
Купете 100 баксів по 50 по-дружбі?
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