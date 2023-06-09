41,2 грн/$ на початок 2024 року: НБУ озвучив орієнтири офіційного курсу до 2025 року

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку. Для цього фінансистам необхідно до 1 грудня цього року подати регулятору бізнес-модель банку станом на 1 січня — з 2022 до 2025 року. Таку інформацію має бути надано відповідно до шаблонів від НБУ . Про це йдеться в листі Нацбанку (24−0006/39880 від 7.06.2023 р), який є у розпорядженні «Мінфіну».

До листа також додаються основні макропоказники, на які мають орієнтуватися банкіри, прораховуючи власні стратегії розвитку. Зокрема, у матеріалах НБУ зазначається, що на 1 січня 2024 р. офіційний курс гривні до долара складе 41,2 грн/$, а до 1 січня 2025 р. опуститься до 41,9 грн/$.

Дані взяті з прогнозу FocusEconomix, провідного постачальника макроекономічної інформації, на розрахунки якого орієнтуються найбільші компанії та світові фінансові інститути на кшталт Світового банку. Наразі FocusEconomics надає дані та прогнози щодо 198 країн і більш ніж 30 товарів на основі висновків міжнародних інвестиційних банків, рейтингових агентств, центробанків та аналітичних центрів.

У таблиці макроекономічних показників, що додається до листа НБУ, також міститься інформація про динаміку інфляції, безробіття, зміну облікової ставки НБУ та ін.