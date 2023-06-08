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8 червня 2023, 9:16 Читать на русском

Які банки стали найприбутковішими та найзбитковішими у квітні

Приватбанк у квітні 2023 року отримав ще 4,84 млрд грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн — та ПУМБ — 684,7 млн грн. Про це йдеться в даних НБУ, пише Інтерфакс-Україна.

Приватбанк у квітні 2023 року отримав ще 4,84 млрд грн чистого прибутку, до трійки найприбутковіших увійшов банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк — 764,1 млн грн — та ПУМБ — 684,7 млн грн.
Фото: glavcom.ua

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Найприбутковіші банки

Згідно з даними, у трьох банків з іноземним капіталом, що йдуть далі, показники досить близькі: Укрсиббанк — 569,1 млн грн, Сітібанк — 549,9 млн грн і ОТП Банк — 549,1 млн грн.

Державний Укргазбанк у квітні заробив 375,2 млн грн та Універсал Банк — 334,6 млн грн.

Прибуток від 200 млн грн до 100 млн грн отримали ще п'ять банків: Креді Агріколь Банк, Кредобанк, Прокредит Банк, Сенс-Банк та Укрексімбанк.

Читайте: Приватбанк, Райффайзен, ПУМБ та інші: хто і на чому заробляв та втрачав у 1 кварталі

Перелік із 13 збиткових банків у квітні очолили банк Кредит-Дніпро — 29,6 млн грн, Ощадбанк — 18,9 млн грн і Перший інвестиційний банк (ПІБ), що очікує конфіскації контрольного пакета акцій на користь держави — 10,4 млн грн.

Прибутки за 1 квартал

Загалом за підсумками чотирьох місяців цього року найприбутковішим із великим відривом залишається Приватбанк — 20,88 млрд грн чистого прибутку, або 47,5% від усього чистого прибутку банківської системи за цей період.

Райффайзен Банк за січень-квітень отримав 2,83 млрд грн чистого прибутку, УкрСиббанк — 2,32 млрд грн, ПУМБ — 2,23 млрд грн, Ощадбанк — 2,07 млрд грн, ОТП Банк — 2,01 млрд грн, Сітібанк — 1,95 млрд грн.

Читайте також: НБУ починає оцінку стійкості банківської системи: скільки та яких банків буде закрито

Серед 12 банків, чий чистий прибуток за чотири місяці перевищив 1 млрд грн також Укргазбанк — 1,81 млрд грн, Сенс-Банк — 1,33 млрд грн, Укрексімбанк — 1,24 млрд грн та Універсал Банк — 1,16 млрд грн.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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bonv
bonv
8 червня 2023, 11:25
#
Обдирають народ де тільки можуть. От і жирують.
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Андрей Татра
Андрей Татра
8 червня 2023, 12:03
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Надо более конкретней раскрывать инфу об убыточных банках…а чем причина их проблем. Например Ощад или Укргаз не сильно отличаются по сути, но оказались на разных берегах.
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Андрей Татра
Андрей Татра
8 червня 2023, 12:04
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Дать полный список с комментариями это все-таки уважаемая нами Минфин, а не Мурзилка 🐱
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