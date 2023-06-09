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9 червня 2023, 15:01 Читать на русском

Що буде з ВВП, інфляцією та безробіттям в Україні найближчими роками: прогноз, на який рівнятимуться банки

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку. Для цього фінансистам потрібно до 1 грудня 2023 року подати регулятору бізнес-модель банку станом на 1 січня — з 2022 по 2025 роки. Така інформація має бути надана відповідно до шаблонів від НБУ. Про це йдеться в листі Нацбанку (24−0006/39880 від 7.06.2023 р), який має «Мінфін».

Національний банк має намір оцінити життєздатність бізнес-моделей банків та стійкість стратегій їх розвитку.
Фото: bank.gov.ua

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До листа додаються основні макропоказники, куди мають орієнтуватися банкіри, прораховуючи власні стратегії розвитку.

ВВП

Зокрема, у матеріалах НБУ зазначається, що на 1 січня 2024 року реальний ВВП до відповідного періоду минулого року становитиме 2,0%, а до 1 січня 2025 року збільшиться до 4,3%.

Інфляція

Очікується, що на 1 січня 2024 року індекс споживчих цін становитиме 14,8%, а до 1 січня 2025 року зменшиться до 9,6%.

Безробіття

Рівень безробіття, за прогнозами, на 1 січня 2024 року становитиме 18,3%, а до 1 січня 2025 року зменшиться до 16,5%.

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Дані за курсом взяті з прогнозу FocusEconomix, провідного постачальника макроекономічної інформації, на інформацію якого орієнтуються найбільші компанії та світові фінансові інститути на кшталт Світового банку. Наразі FocusEconomics надає дані та прогнози щодо 198 країн і більш ніж 30 товарів на основі висновків міжнародних інвестиційних банків, рейтингових агентств, центробанків та аналітичних центрів.

У таблиці макроекономічних показників, що додається до листа НБУ, також міститься інформація про зміну облікової ставки НБУ, курс долара та ін.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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+60
Kaleso
Kaleso
9 червня 2023, 15:31
#
Економіка померла все тримається на грошах які нам дають ми з них платимо пенсії і зарплати і на інші сфери дають гроші
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
9 червня 2023, 17:25
#
Де б та була економіка, коли 29 мільйонів залишилося й тих виживають цінами та налогами. Повна ненароджуваність, нереально дороге життя, підняти дитину на ноги не реал, ніяких соцрограмм підтримки дітям та людям похилого, просто брошені бігайте у бомбосховища яких нема. Зато хизуються Золотовлютними запасами, в них з цим все добре. Хтось дає кудись гроші комусь. В магазинах ціни -просто Сумно
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Артем Сабуров
Артем Сабуров
9 червня 2023, 18:21
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Для начала надо пообломать рога рогатым чертям из тцк,а то слишком много себе стали позволять. И отменить это совдеповское ярмо в виде военных билетов при приёме на работу. А то складывается ощущение,что есть такой план у кого-то там наверху,чтобы весь рынок труда перевести в тень для минимизации налогов и обнуления соцгарантий для очень крупного бизнеса.
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