Чи зупинить катастрофа на Каховській ГЕС контрнаступ України

В Україні всім зрозуміло, що за підривом Каховської ГЕС стоять росіяни. Але у світових медіа обговорюється версія того, що це зроблено українськими військовими. Як вплине ця катастрофа на ситуацію на фронті та чи вигідна вона росіянам, в ефірі Радіо NV розповів співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник. «Мінфін» публікує ключові тези.

Чи має підрив ГЕС вигоду для росіян

Росіяни настільки панічно бояться українського наступу, що вдалися до такого кроку, — це може бути один із мотивів. Але я схиляюся до того, що сказала Наталя Гуменюк (за словами речниці Сил оборони Півдня, росіяни вирішили, що таким чином зможуть зупинити контрнаступ українських сил, оскільки збільшать площу водної поверхні і ускладнять форсування Дніпра). Від себе додам ще один вислів із п'єси російського драматурга Олександра Островского «Бесприданница» — «Так не доставайся ж ты никому!». Найімовірніше, це бажання нашкодити якомога більше.

Ще восени минулого року було багато розмов про можливість підриву Каховської ГЕС. Були критичні моменти, коли оцінювався ризик таких акцій з боку Росії, як доволі високий. Але для України це в принципі непотрібно. Це все одно як ви підпалюєте свій будинок для того, щоб вигнати злодія. Тобто абсолютно нелогічно. Можливо це б мало сенс, якби нижче по течії була Москва. Але якщо ми говоримо про те, яка зараз є небезпека в інформаційному просторі, то дійсно росіяни використовують цей аргумент, мовляв, українці тим самим хотіли перекрити можливість постачання води для Криму.

Якщо взяти до уваги інші їхні дії, наприклад, передислокацію логістичних центрів із Севастополя, то є таке відчуття, що Росія серйозно замислюється над тим, що вони не можуть втримати не лише східну частину Херсонської області, але мабуть і замислюються над тим, що пора готуватися до того, що і Крим свого часу їм доведеться здати.

Як катастрофа може вплинути на наступ ЗСУ

Більшістю експертів сценарій форсування Дніпра і наступу з плацдарму на лівому березі Дніпра розглядався як найменш ймовірний. Але це в тому випадку, якщо ми говоримо, реально оцінюючи можливості та ризики. Бо невідомо, чи у ЗСУ є технічні можливості для організації переправи, при цьому розуміючи, що Росія хоч і не зовсім вдало використовує свою авіацію, але зберігає перевагу у повітрі. Тому сценарій переправи був дуже ризикований. Тож, якщо виходити з того, що цей сценарій найменш ймовірний, то катастрофа з підривом Каховської ГЕС не вплине.

Росіяни вчергове зробили цим самим собі погану послугу — бо більшість води пішло на лівий берег. Відповідно їхні артилерійські й мінометні позиції, з яких обстрілювався Херсон, тепер відсуваються подалі від міста.

Чому у окупантів здали нерви

Вже декілька днів у російському інформаційному просторі іде інтенсивне обговорення того, що Україна розпочала масштабний наступ. І є великі протиріччя між тим, що рапортують офіційні особи, і між тим, що пишуть так звані їхні ці військові блогери. Один приклад для того, щоб проілюструвати, що я маю на увазі. Заявляється про те, що сотні танків, десятки батальйонів ЗСУ пішли в наступ. І тут Конашенков виходить і бадьоро рапортує — що цей наступ зупинений, перераховує скільки танків Леопард знищено, скільки живої сили. Тобто таким чином російській публіці подається картинка така, що начебто українці вже пішли в наступ, але ми, росіяни, їх успішно зупиняємо.

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Очевидно, що ця подія на Каховській ГЕС також має для них велику цінність. Для того, щоб в інформаційному просторі подати, мовляв, от тепер, дивіться, ми це зробили і сухопутний коридор убезпечили. Тобто однією з цілей підриву Каховської ГЕС може бути якраз пропагандистська — для власного внутрішнього споживання.