Слідом за Binance SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

Як писав раніше «Мінфін», акції криптобіржі Coinbase завершили торги 5 червня падінням на 9,1%. Так ринок відреагував на позов Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти конкуруючої Binance та її голови Чанпен Чжао.

Breaking: Following Binance, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filed a lawsuit against cryptocurrency exchange Coinbase in New York federal court.