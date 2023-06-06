Слідом за Binance SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

6 червня 2023, 17:10 Читать на русском

Слідом за Binance SEC подала до суду на криптобіржу Coinbase

Слідом за Binance Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти криптовалютної біржі Coinbase у федеральний суд Нью-Йорка. Про це повідомляє Wu Blockchain в твітері.

Слідом за Binance Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти криптовалютної біржі Coinbase у федеральний суд Нью-Йорка.
Фото: amlintelligence.com

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Як писав раніше «Мінфін», акції криптобіржі Coinbase завершили торги 5 червня падінням на 9,1%. Так ринок відреагував на позов Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти конкуруючої Binance та її голови Чанпен Чжао.

Breaking: Following Binance, the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) filed a lawsuit against cryptocurrency exchange Coinbase in New York federal court.

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) June 6, 2023

Напередодні Комісія звинуватила відповідачів у порушенні правил обігу цінних паперів США за 13 пунктами. Серед них — робота незареєстрованих бірж, брокерсько-дилерських та клірингових агентств, спотворення інформації про контроль та нагляд за торгівлею на платформі, незареєстровані пропозиції та продаж цінних паперів.

Голова SEC Гері Генслер заявив, що Чжао та Binance брали участь у «розгалуженій мережі обману, конфліктів інтересів, нерозкритті інформації та навмисному ухиленні від закону».

Зокрема, SEC звинуватила Чжао та Binance у тому, що вони таємно допомагали великим американським клієнтам торгувати на Binance у той час, як публічно заявляли про заборону транзакцій користувачам зі США.

Читайте також: Coinbase запустила міжнародну біржу для торгівлі біткоін-ф'ючерсами

Також, за версією регулятора, Чжао та Binance таємно контролювали операції Binance.US, яку було заявлено як окрему незалежну торгову платформу для американських інвесторів. Комісія стверджує, що з липня 2017 року біржа заробила щонайменше $11,6 млрд.

Крім того, SEC стверджує, що Binance та Чжао об'єднували та перенаправляли активи клієнтів на свій розсуд, у тому числі на користь організації Sigma Chain, якою володіє Чжао.

Крім того, комісія стверджує, що Binance та Чжао приховали змішання активів інвесторів на мільярди доларів. Ці гроші, вважає SEC, відправлялися компанії Merit Peak Limited, яка також належить Чжао.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають eurousa, Maks M и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами