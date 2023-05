Coinbase запустила міжнародну біржу для торгівлі біткоїн-ф'ючерсами

►Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Згідно із заявою, нещодавно фірма отримала ліцензію Грошово-кредитного управління Бермудських островів (BMA), де й зареєструвала нову організацію.

Today Coinbase launched Coinbase International Exchange @CoinbaseIntExch and will begin by offering BTC & ETH perpetual futures settled in USDC with up to 5x leverage to institutional clients in eligible jurisdictions outside of the U.S.https://t.co/OzhbgJlZ2K