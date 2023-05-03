Coinbase запустила міжнародну біржу для торгівлі біткоїн-ф'ючерсами

Компанія Coinbase оголосила про запуск міжнародної біржі ф'ючерсів на цифрові активи Coinbase International Exchange. Про це пише forklog.

►Читайте «Мінфін» у Instagram : головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

Згідно із заявою, нещодавно фірма отримала ліцензію Грошово-кредитного управління Бермудських островів (BMA), де й зареєструвала нову організацію.

Today Coinbase launched Coinbase International Exchange @CoinbaseIntExch and will begin by offering BTC & ETH perpetual futures settled in USDC with up to 5x leverage to institutional clients in eligible jurisdictions outside of the U.S.https://t.co/OzhbgJlZ2K — Coinbase 🛡️ (@coinbase) May 2, 2023

Платформа «дозволить інституційним користувачам, які перебувають у відповідних юрисдикціях поза США, торгувати безстроковими ф'ючерсами» з кредитним плечем до 5x.

На Coinbase International Exchange вже доступні деривативи на основі біткоїна та Ethereum.

«Coinbase прагне співпрацювати з глобальними регуляторами з високими планками нормативно-правової бази, яка дозволяє криптотехнологіям постійно стимулювати інновації, зміцнюючи нашу ініціативу щодо розширення економічної свободи у світі», — йдеться у блозі компанії.

Компанія досі «прихильна до Сполучених Штатів», проте прагне розвивати свій бізнес і за межами юрисдикції, щоб у майбутньому позиціонувати себе як криптохаб.

«Ми хотіли б, щоб США використовували підхід [BMA] замість примусового регулювання, яке призвело до невтішної тенденції розвитку криптовалюти в країні», — зазначили в Coinbase.