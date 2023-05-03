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3 травня 2023, 10:01 Читать на русском

Coinbase запустила міжнародну біржу для торгівлі біткоїн-ф'ючерсами

Компанія Coinbase оголосила про запуск міжнародної біржі ф'ючерсів на цифрові активи Coinbase International Exchange. Про це пише forklog.

Компанія Coinbase оголосила про запуск міжнародної біржі ф'ючерсів на цифрові активи Coinbase International Exchange.
Фото: abcnews.go.com

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Що відомо

Згідно із заявою, нещодавно фірма отримала ліцензію Грошово-кредитного управління Бермудських островів (BMA), де й зареєструвала нову організацію.

Платформа «дозволить інституційним користувачам, які перебувають у відповідних юрисдикціях поза США, торгувати безстроковими ф'ючерсами» з кредитним плечем до 5x.

На Coinbase International Exchange вже доступні деривативи на основі біткоїна та Ethereum.

«Coinbase прагне співпрацювати з глобальними регуляторами з високими планками нормативно-правової бази, яка дозволяє криптотехнологіям постійно стимулювати інновації, зміцнюючи нашу ініціативу щодо розширення економічної свободи у світі», — йдеться у блозі компанії.

Компанія досі «прихильна до Сполучених Штатів», проте прагне розвивати свій бізнес і за межами юрисдикції, щоб у майбутньому позиціонувати себе як криптохаб.

«Ми хотіли б, щоб США використовували підхід [BMA] замість примусового регулювання, яке призвело до невтішної тенденції розвитку криптовалюти в країні», — зазначили в Coinbase.

Джерело: Мінфін
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