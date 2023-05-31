$5 тис. за гектар: експерт розповів, коли ціна на українську землю зросте втричі

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

31 травня 2023, 15:31 Читать на русском

$5 тис. за гектар: експерт розповів, коли ціна на українську землю зросте втричі

Вартість землі залежить, в першу чергу, від розміру орендної плати за неї. — Про це розповів генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit».

Ціна будь-якого активу це похідна від грошового потоку, який він може генерувати.

«Звідки взялася нинішня ціна $1,5 тис. за гектар землі? —Це похідна від орендної плати, яку приносить цей гектар. Середній розмір орендної плати $100−120 в залежності від регіону. І, виходячи з запланованої окупності 10−15 років, ми отримуємо цю ціну», — пояснює Мазепа.

Якщо орендна плата зросте до $200−300 за гектар, то і вартість землі сягне $4−4,5 тис. «Будь-який інвестор, який заходитиме на земельний ринок залежатиме від цієї простої прямолінійної формули», — зазначає експерт. Відповідно до його прогнозу, в наступні роки в Україні зростатиме врожайність, а тому і дохідність землі. Відповідно і вартість оренди піде вгору.

Інвесторів багато — продавців мало

За словами Мазепи, зараз на ринок власники вивели лише близько 2% сільськогосподарської землі.

«Це дуже малий обсяг. Вузьке місце на земельному ринку зараз це саме пропозиція. Натомість інвесторів, які хочуть вкласти гроші в цей ринок багато. Малу кількість продавців я пояснюю тим, що ще з часів „ранньої Тимошенко“ всіх нас привчили до того, що українська земля це щось святе. Ще одна причина в недореформуванні земельного ринку, яка залишила поза ним іноземних інвесторів», — говорить Мазепа.

За словами експерта, влада обгрунтувала недопуск іноземців тим, що хоче захистити українських громадян, але вийшло навпаки. Адже чим менше покупців на землю, тим нижча і ціна на неї.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Ігоря Мазепи та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
0
bonv
bonv
31 травня 2023, 17:18
#
Після розмінування… зросте. і перемоги України.
+
+13
SZlats
SZlats
31 травня 2023, 17:20
#
Статья не о чем ахи вздохи если бы да ка бы, а вообще продавцом мало инвесторов много ага купить не дорого всегда много

эти мусорные эксперты кажется этот Мазепа бросал клич в соц сети давайте соберем Коболеву на залог…
+
0
bonv
bonv
31 травня 2023, 17:21
#
Правила ведения бизнеса:)
https://minfin.com.ua/blogs/bonv/147373/
+
0
Abramon
Abramon
31 травня 2023, 17:36
#
Треба бути непритомним, щоб продавати гектари землі за ці сльози.
«Інвесторів багато — продавців мало», як буде гектар мінімум 20−30К доларів тоді й продавців збільшиться.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає vicglad1 и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами