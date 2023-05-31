$5 тис. за гектар: експерт розповів, коли ціна на українську землю зросте втричі

Вартість землі залежить, в першу чергу, від розміру орендної плати за неї. — Про це розповів генеральний директор інвестиційної компанії «Concorde Capital» Ігор Мазепа під час конференції з інвестицій «Invest Talk Summit» .

«Звідки взялася нинішня ціна $1,5 тис. за гектар землі? —Це похідна від орендної плати, яку приносить цей гектар. Середній розмір орендної плати $100−120 в залежності від регіону. І, виходячи з запланованої окупності 10−15 років, ми отримуємо цю ціну», — пояснює Мазепа.

Якщо орендна плата зросте до $200−300 за гектар, то і вартість землі сягне $4−4,5 тис. «Будь-який інвестор, який заходитиме на земельний ринок залежатиме від цієї простої прямолінійної формули», — зазначає експерт. Відповідно до його прогнозу, в наступні роки в Україні зростатиме врожайність, а тому і дохідність землі. Відповідно і вартість оренди піде вгору.

Інвесторів багато — продавців мало

За словами Мазепи, зараз на ринок власники вивели лише близько 2% сільськогосподарської землі.

«Це дуже малий обсяг. Вузьке місце на земельному ринку зараз це саме пропозиція. Натомість інвесторів, які хочуть вкласти гроші в цей ринок багато. Малу кількість продавців я пояснюю тим, що ще з часів „ранньої Тимошенко“ всіх нас привчили до того, що українська земля це щось святе. Ще одна причина в недореформуванні земельного ринку, яка залишила поза ним іноземних інвесторів», — говорить Мазепа.

За словами експерта, влада обгрунтувала недопуск іноземців тим, що хоче захистити українських громадян, але вийшло навпаки. Адже чим менше покупців на землю, тим нижча і ціна на неї.

Про «Invest Talk Summit»

27 травня відбулась конференція з інвестицій «Invest Talk Summit», організована сайтом «Мінфін» за підтримки Академії «Мінфіну» та Finance.ua.

У конференції взяли участь інвестори, власники провідних українських компаній, керівники та експерти у сфері фінансів. Вони обговорили поточну ситуацію в економіці та прогнози її подальшого розвитку, а також дали свої рекомендації щодо інвестицій на ринку нерухомості, криптовалют, збалансування інвестиційного портфелю тощо.

Доступ до повного виступу Ігоря Мазепи та інших учасників «Invest Talk Summit» можна придбати тут.