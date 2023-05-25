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25 травня 2023, 9:16 Читать на русском

ЄЦБ готує проєкт цифрового євро. Дизайн запропонують в жовтні

Європейський центральний банк готує проєкт цифрової версії євро, реагуючи на тиск з боку технологій, що розвиваються, які можуть змінити спосіб використання грошей протягом наступних десятиліть діяльності банку. Про це пише «Європейська правда» з посиланням наAssociated Press.

Європейський центральний банк готує проєкт цифрової версії євро, реагуючи на тиск з боку технологій, що розвиваються, які можуть змінити спосіб використання грошей протягом наступних десятиліть діяльності банку.
Фото: happycoin.club

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Що відомо

Президентка ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що цифровий євро може запропонувати людям спосіб купувати речі, не залежачи від постачальників платіжних послуг, які контролюються неєвропейськими компаніями. До них можуть належати Mastercard,Visa, Apple Pay і Google Pay.

Очікується, що Європейська комісія запропонує законодавство щодо цієї ідеї протягом наступних кількох тижнів, кажуть представники ЄЦБ, тоді як центральний банк опублікує детальну пропозицію щодо дизайну цифрової валюти в жовтні.

Читайте: ЄЦБ розпочне розробку цифрового євро до кінця 2023 року

Що з цифровими валютами у світі

Центральні банки в усьому світі, включаючи ФРС США, обережно вивчають цифрові валюти на тлі того, що готівка все більше поступається місцем електронним платежам.

Деякі менші країни, такі як Нігерія, Багамські острови та Ямайка, вже запровадили цифрові валюти, в той час, як Китай проводить пробні запуски.

Центральні банки також реагують на появу криптовалют, які викликають занепокоєння, що одного дня люди можуть звернутися до конкуруючих форм цифрових грошей, які підірвуть національні валюти.

Цифрова валюта, підтримана центральним банком, була б безпечним і стабільним платіжним засобом — на відміну від нестабільних криптовалют, падіння цін на які за останній рік і крах таких бірж, як FTX, викликали заклики до регулювання.

Передісторія

У січні 2021 року ЄЦБ завершив громадські консультації щодо цифрового євро. Більшість респондентів назвали конфіденційність даних найважливішою характеристикою CBDC.

У квітні 2021 року голова ЄЦБ Крістін Лагард заявила, що Євросоюз може випустити власну CBDC за чотири роки, якщо політики схвалять проєкт.

Нагадаємо, аналітики фінансового конгломерату Morgan Stanley підрахували, що у цифровий євро перейде близько 8% депозитної бази банківської системи ЄС.

Читайте також: Цифровий євро краще захистить дані користувача, ніж приватні стейблкоїни — ЄЦБ

Джерело: Мінфін
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