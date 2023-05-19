Головне за тиждень: Обов'язкові резерви банків, перші криптовалютні правила та як вивозять з України валізи валюти

Після набрання чинності новими вимогами Нацбанку щодо формування обов'язкових резервів (ВР) під вклади фізосіб з 11 травня 2023 року їх загальний обсяг зріс на 8% до 298,9 млрд грн. А з початку 2023 року (11 із січня) він збільшився у 2,1 раза.

Над США знову нависла загроза дефолту: які валюти від цього виграють

Теоретично, відсутність консенсусу щодо чергового підвищення планки держборгу загрожує дефолтом США. Хоча всі розуміють, що шанси такого розвитку подій просто мізерні, наявність невирішеної проблеми нервує інвесторів і змушує йти у валюти-притулки.

Дохідність депозитів зростає: які максимальні ставки готові запропонувати банки

Останні декілька місяців відсоткові ставки за банківськими вкладами населення стабільно зростають. Причому, якщо це спочатку стосувалося лише гривневих ресурсів, то зараз поступово переноситься і на валютні вклади. Питання лише у тому, які максимальні дохідності за вкладами зможуть отримати приватні клієнти.

Чи буде курс долара найближчим часом по 36,6 гривні (відео)

У цьому відео фінансовий експерт Олексій Козирев говорить про таке: що буде з доларом найближчим часом, прогноз курсу долара та євро на період з 18 по 24 травня.

Запасів пального залишилося на 30 діб: чи варто панікувати

«В Україні лишилося запасів пального лише на 30 діб…», — таку новину нещодавно поширили інформаційні сайти з посиланням на Міненерго. Цю інформацію багато хто сприйняв, як сигнал скуповувати пальне, доки АЗС не почали підвищувати ціни. Чи дійсно Україні загрожує паливна криза та чи достатньо наявних резервів, розповів директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

«Зернову угоду» продовжили на два місяці — Ердоган (оновлено)

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив, що Угоду про Чорноморський зерновий коридор продовжено ще на 2 місяці.

ФОПам повертають податок 5% і запроваджують штрафи: як це вплине на бізнес

Не пізніше 1 липня 2023 року влада планує скасувати усі чинні нині пільги для ФОПів. Відповідні норми містяться в законопроєкті № 8401, який вже пройшов слухання у профільному комітеті і буде ухвалений за будь-яких обставин. Як повернення до довоєнних правил роботи позначиться на тисячах представників малого бізнесу й українській економіці загалом, розбирався «Мінфін».

Приватні вкладники продовжують нести до банків валюту: що буде зі ставками за депозитами у ВКВ

У першому кварталі дохідність депозитів для приватних клієнтів збільшила рекордна кількість банків. Також більшість фінустанов зафіксувала зростання депозитів фізосіб. Про це свідчить опитування НБУ про банківське фондування за ІІ квартал. Про тенденції депозитного ринку та зміни, що відбулися у банках із депозитним портфелем від 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Єврокомісія вперше представила економічний прогноз для України

Єврокомісія 15 травня вперше підготувала економічний прогноз для України, який виявився напрочуд позитивним.

Купівля квартири в новобудові: як заощадити до 20% і заробити до 10% річних у валюті

На фоні зниження попиту девелопери почали активно запроваджувати нові програми лояльності. До звичних вже пропозицій розстрочки додалися зворотний викуп, гарантійний дохід під 10% річних та чимало інших. «Мінфін» розкаже, як забудовники приваблюють інвесторів та які бонуси їм пропонують.

ЄС схвалив перші у світі криптовалютні правила

Держави Європейського Союзу у вівторок остаточно схвалили перший у світі всеосяжний набір правил для регулювання криптоактивів.

Як вивозять з України валізи валюти і куди її потім дівають

Війна спровокувала серйозний відтік готівкової валюти та дорогоцінних металів із нашої країни. У 2022 році люди збільшили вивіз валютних цінностей відразу у 2,2 раза, що підтверджується офіційними даними Держмитслужби. Це те, що було письмово оформлено у деклараціях фізосіб та у валізах перевезено через кордон. Частина коштів згодом осіла на рахунках у Європі. «Мінфін» розповість, як вивозять гроші та які процедури українці згодом проходять для відкриття іноземних рахунків.

Нацбанк назвав найприбутковіші банки з початку року

З січня до березня 2023 року фінустанови отримали 34,056 млрд гривень прибутку після оподаткування, свідчать дані Нацбанку України. Найбільш прибутковим став Приватбанк, який заробив 16,043 млрд гривень. За даними НБУ, на другому місці — Ощадбанк, доходи якого становили 2,089 млрд гривень.

Додаткові виплати: Українці зможуть знову отримати грошову допомогу ООН